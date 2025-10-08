Lái ôtô lao vào quán, một người tử vong

Gia LaiMâu thuẫn khi nhậu, Đặng Minh Sang lái ôtô rượt đuổi đối phương, lao xe vào quán khiến người phụ nữ tử vong, tối 7/10.

Khoảng 21h40, Sang, 27 tuổi, nhậu cùng nhóm bạn trong quán ốc nướng ở xã Bình Dương (trước đây là thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Trong lúc nhậu, nam thanh niên mâu thuẫn với Nguyễn Văn Sơn ngồi bàn bên cạnh. Hai người xảy ra cãi vã, đánh nhau. Sơn thách đố, khiêu khích đối phương.

Lái ôtô tông vào quán, một người tử vong Thời điểm ôtô lao vào quán nhậu. Video: Người dân cung cấp

Sang dùng ôtô 5 chỗ rượt đuổi đối thủ. Khi Sơn chạy qua quán Xóm Nhậu kế bên, tài xế lao xe tới, tông trúng nhóm người đứng trước quán. Va chạm khiến bà Lương Thị Quyến (55 tuổi, mẹ chủ quán Xóm Nhậu) tử vong. Hai người khác bị thương, trong đó Sơn xây xát nhẹ.

Xe máy, bàn ghế, đồ đạc ở quán hư hỏng nặng. Sau khi gây ra sự việc, Sang xuống ôtô rời khỏi hiện trường. Công an đang điều tra sự việc, vận động lái xe đầu thú.

Trần Hóa