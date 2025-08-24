Trung QuốcChiếc Mercedes lấn hẳn sang làn ngược chiều buộc môtô phải dừng lại tránh, trên đường cao tốc ở Cam Túc.

Lái ôtô lấn làn, nữ tài xế xuống gây sự Video: TSO

Môtô gắn camera hành trình chạy đến một đoạn đường đèo thuộc cao tốc ở Cam Túc thì phải dừng lại vì phía ngược chiều có một chiếc Mercedes lấn làn, hôm 2/8. Ngay khi vừa đi qua, ôtô dừng lại và nữ tài xế mở cửa bước xuống, lớn tiếng cùng lúc giơ chân đạp vào thùng đồ của môtô.

Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Một người đàn ông đi cùng trên chiếc Mercedes xuống can ngăn cả đôi bên.

Đến ngày 21/8, công an địa phương cho biết, sau nhiều ngày điều tra và thu thập chứng cứ, sự việc đã được xác minh và xử lý theo quy định. Theo đó, nữ tài xế lái xe Mercedes bị phạt hành chính 200 nhân dân tệ (khoảng 28 USD) và bị trừ 3 điểm bằng lái.

Tuy nhiên, cả người đàn ông điều khiển môtô cũng bị phê bình. "Tôi suýt trượt chân và đã đập tay vào xe của cô ta. Cô ta tưởng tôi tông cô ta", người này nói.

Hai bên sau đó đều thừa nhận hành vi không đúng mực và xin lỗi vì những gì đã gây ra.

Mỹ Anh (theo Sina)