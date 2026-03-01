Lại Lý Huynh về nhì siêu giải Ngũ Dương

Trung QuốcKỳ thủ số một Việt Nam, Lại Lý Huynh thua đối thủ chủ nhà Trình Vũ Đông ở chung kết giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương chiều 1/3.

Trận chung kết giữa Lý Huynh và Vũ Đông được đẩy lên sớm vài tiếng, khi lượt đi diễn ra buổi sáng, còn lượt về buổi chiều. Lý Huynh cầm quân đỏ ở lượt đi, tạo chút ưu thế nhưng không thể chuyển hóa thành thắng lợi. Vì thế, hai kỳ thủ chấp nhận hòa.

Lại Lý Huynh trong trận chung kết siêu giải Ngũ Dương ở Công viên Văn hóa Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 1/3/2026. Ảnh: YCWB

Ở lượt về, Vũ Đông có lợi thế đi tiên. Sau 15 nước cờ, đại diện Trung Quốc đã chiếm ưu thế thắng, với thế công mạnh và quân tốt sang sông. Với lối đánh điềm đạm và chắc chắn, Vũ Đông duy trì sức ép, thậm chí đưa thêm một tốt nữa sang sông. Trong khi đó, Lý Huynh tìm cách phản công nhưng bất thành. Sau 38 nước cờ, kỳ thủ số một Việt Nam bắt tay xin thua.

Thất bại trong trận chung kết, Lý Huynh nhận 180.000 nhân dân tệ (685 triệu đồng). Chức vô địch đầu tay giúp Vũ Đông nhận 300.000 tệ. Triệu Phàn Vỹ - bại tướng của Lý Huynh ở bán kết - giành giải ba, còn á quân thế giới Doãn Thăng đứng thứ tư.

Vị trí á quân giải Ngũ Dương cũng là thành công ngoài mong đợi của Lý Huynh. Bởi trước khi dự giải, anh thậm chí không nghĩ có thể vượt qua vòng bảng. Nhưng ở vòng đó, nhà vô địch thế giới loại Lưu Bách Hoành, Lưu Tử Kiện và Quách Phượng Đạt để vào bán kết. Trong trận bán kết hôm 28/2, anh tiếp tục hạ Phàn Vỹ.

Tổng cộng Lý Huynh đã chơi 10 ván tại giải, với 4 thắng, 5 hòa và một thua. Anh cho biết ván đấu đáng nhớ nhất là ở lượt cuối vòng bảng, khi anh cầm quân đen nhưng thắng Tử Kiện để giành suất đi tiếp.

Ngũ Dương Bôi được tổ chức thường niên từ năm 1981, là giải cờ tướng danh giá bậc nhất Trung Quốc. Thuở đầu, giải chỉ dành cho các kỳ vương, những nhà vô địch cá nhân quốc gia của nước này. Tuy nhiên, sau khi nhiều kỳ vương bị cấm thi đấu trọn đời, thậm chí vướng vòng lao lý, ban tổ chức những năm gần đây đã mở rộng thành phần tham dự. Lý Huynh được đặc cách dự giải mà không phải đấu vòng loại, nhờ là đương kim vô địch thế giới.

Xuân Bình