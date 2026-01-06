Lại Lý Huynh thua kỳ thủ số một Trung Quốc

Trung QuốcĐương kim vô địch thế giới người Việt Nam, Lại Lý Huynh thua chung cuộc kỳ thủ số một Trung Quốc Tào Nham Lỗi tỷ số 8-12, ở giải Xuân Khâu Đại Diệp.

Khởi đầu ngày thi cuối cùng tối 5/1, Lại Lý Huynh đi hậu nhưng thắng ván 8 trước Tào Nham Lỗi, để rút ngắn cách biệt khi đó xuống 7-9. Ván đấu chỉ kéo dài 18 nước cờ, ngắn nhất trận đấu.

Lại Lý Huynh (trái) trước trận đấu với Tào Nham Lỗi tại giải Xuân Khâu Đại Diệp ở thị trấn Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 3/1/2026. Ảnh: TLKĐ

Lý Huynh sớm bỏ mã ở khai cuộc, để lấy thế tấn công. Nham Lỗi phải phòng thủ bị động, đưa mã nhập cung để tránh mất quân. Điều này càng giúp đại diện Việt Nam áp đảo, đưa cả hai xe, hai pháo, một mã và một tốt đen tham chiến. Hầu hết các quân đỏ bị động, hoặc không thể giúp gì cho phòng ngự.

Đến ván áp chót được đi tiên, Lý Huynh dùng khai cuộc quá cung pháo, cố gắng tấn công nhưng bất thành. Nham Lỗi chiếm ưu thế lớn khi hơn một tốt, nhưng không muốn tiếp tục mạo hiểm mà chấp nhận thế bất biến hòa.

Ở ván cuối, Lý Huynh buộc phải thắng dù đi sau, nên nhanh chóng đưa hai xe vào lộ 4 và 6. Nham Lỗi bình tĩnh đáp trả, thậm chí bỏ mã để phản tiên, đưa pháo vào lộ giữa. Kỳ thủ khách buộc phải xin thua sau 19 nước cờ, dù khi đó vẫn hơn quân. Thất bại này khiến Lý Huynh thua chung cuộc 8-12 sau 10 ván. ĐKVĐ thế giới chỉ thắng một, thua ba và hòa sáu ván còn lại.

Ván thắng duy nhất của Lại Lý Huynh trước Tào Nham Lỗi Ván thắng duy nhất của Lại Lý Huynh (quân xanh) trước Tào Nham Lỗi (quân đỏ).

Chức vô địch đem về cho Nham Lỗi 30.000 nhân dân tệ (khoảng 113 triệu đồng). Lý Huynh nhận 20.000 tệ (75 triệu đồng).

Giải Xuân Khâu Đại Diệp chỉ mời hai kỳ thủ, một bên là đương kim vô địch thế giới đến từ Việt Nam, bên kia là kỳ thủ số một Trung Quốc theo cách tính mới. Trận đấu giữa Lý Huynh và Nham Lỗi kéo dài 10 ván, qua ba ngày. Mỗi bên có 25 phút, thêm 10 giây sau từng nước đi (25+10) ở mỗi ván. Thể thức này nhanh hơn so với khi Lý Huynh vô địch thế giới (90+30).

Sau giải này, Nham Lỗi sẽ tiếp tục dự giải cờ nhanh Bách Túy Sơn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 6/1 và 7/1, cùng nhiều cao thủ khác như Mạnh Thần, Mạnh Phồn Duệ, Lý Hàn Lâm hay Triệu Phàn Vĩ.

Lý Huynh cũng sẽ ở lại Trung Quốc, dự giải đấu quy tụ 6 cao thủ, cùng Nham Lỗi, Hứa Quốc Nghĩa, Triệu Phàn Vỹ, Hà Văn Triết, Lý Hàn Lâm, ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Xuân Bình