Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo sẽ dự giải cờ tướng thế giới

Trung QuốcViệt Nam sẽ dự giải cờ tướng thế giới 2025 với Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo, với mục tiêu lật đổ sự thống trị của Trung Quốc.

Theo quyết định số 86 của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, đoàn sẽ dự giải thế giới từ 21/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, với 24 thành viên. Trong đó có 6 HLV và 18 kỳ thủ.

Ở nội dung nam trưởng thành, cặp kỳ thủ quen thuộc Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo sẽ trở lại song hành tại giải. Hai kỳ thủ này từng tổng cộng 9 lần vô địch quốc gia, và thường xuyên đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế. Kỳ trước, song hành với Lý Huynh là Nguyễn Minh Nhật Quang.

Lại Lý Huynh (trái) và Nguyễn Thành Bảo tại giải cờ tướng thế giới 2022 tại thành phố Kuching, bang Sarawak, Malaysia tháng 10/2022. Ảnh: Tô Quốc Khanh

Với lực lượng này, đoàn có thể kỳ vọng chấm dứt 18 kỳ liên tiếp Trung Quốc vô địch cờ tướng cá nhân nam thế giới. Tại giải tới, đoàn chủ nhà sẽ vắng một loạt cao thủ vì vụ mua bán độ, như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Từ Siêu hay Tưởng Xuyên.

Hai đại diện Trung Quốc dự giải này là Mạnh Phồn Duệ (17 tuổi) và Doãn Thăng (20 tuổi). Tuy nhiên, sẽ không dễ để Lý Huynh và Thành Bảo thắng những kỳ thủ được coi là thần đồng cờ tướng này. Đó là chưa kể họ vẫn cần vượt qua tân số một cờ tướng Trung Quốc nhưng thi đấu cho Macau, đó là Tào Nham Lỗi.

Ở nội dung nữ trưởng thành, Việt Nam cử Đàm Thị Thùy Dung và Kiều Bích Thủy. Trong đó, Bích Thủy là kỳ thủ hiếm hoi đạt danh hiệu kiện tướng cờ vua lẫn cờ tướng. Cái tên quen thuộc Nguyễn Hoàng Yến không góp mặt.

Đoàn còn cử 4 kỳ thủ trẻ, thi đấu bảng nam 16 (Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Vũ Xuân Bách và Phạm Hữu Minh), nữ 16 (Ngô Minh An, Trần Bích Phương, Lê Ngọc Minh Khuê và Nguyễn Thùy Dương).

Nội dung nam 12 có Chu Đức Huy và Nguyễn Đăng Khoa, còn nữ 12 gồm Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc và Trương Gia Hân.

Giải cờ tướng thế giới diễn ra hai năm một lần, vào các năm lẻ. Qua 18 kỳ tổ chức, Trung Quốc đã vô địch cả 18 lần ở nội dung đơn nam. Thành tích tốt nhất của Thành Bảo và Lý Huynh là HC bạc, lần lượt tại Sơn Đông năm 2009 và Houston 2023.

Xuân Bình