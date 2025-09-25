Lại Lý Huynh lên đỉnh bảng giải cờ tướng thế giới

Trung QuốcKỳ thủ sáu lần vô địch quốc gia, Lại Lý Huynh soán đỉnh bảng của Mạnh Phồn Duệ, sau khi thắng Chong Heung Ming (Philippines) ở vòng 7 giải cờ tướng thế giới.

Cầm quân đen và đi sau, nhưng Lại Lý Huynh tiếp tục thắng Chong để duy trì thành tích bất bại. Sau 7 vòng, kỳ thủ 35 tuổi đã có 12 điểm, nhờ năm ván thắng, hai hòa. Anh bằng điểm hai kỳ thủ chủ nhà Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng, nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ buchholz (tổng điểm đối thủ) cao hơn.

Lại Lý Huynh (trái) trong ván đấu với Chong Heung Ming tại vòng 7 giải cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 25/9/2025. Ảnh: TLKĐ

Cũng ở vòng 7, Phồn Duệ đi tiên, nhưng bị Li Dezhi (Malaysia) cầm hòa. Trong khi, Doãn Thăng đi sau và thắng Ge Jen Yi (Đài Loan). Kết quả đồng nghĩa Doãn Thăng vươn lên nhì bảng nhờ chỉ số phụ tốt hơn, đẩy thần đồng 17 tuổi xuống thứ ba.

Đại diện còn lại của Việt Nam, Nguyễn Thành Bảo không còn hy vọng vào chung kết, sau khi hòa Li Mingjian (Mỹ). Ván hòa của Thành Bảo có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu số cho Lý Huynh. Bởi anh đã gặp, và thua Phồn Duệ lẫn Doãn Thăng, nhưng chưa đấu với đồng đội. Nếu Thành Bảo thắng Li Mingjian, chỉ số phụ của hai kỳ thủ Trung Quốc đã tăng lên, trong khi kỳ thủ 47 tuổi cũng không còn khả năng vào chung kết.

Ở ván tám, cũng là ván cuối trước trận chung kết, bắt đầu lúc 18h hôm nay 25/9. Hai kỳ thủ Trung Quốc sẽ gặp nhau ở bàn một, trong đó Phồn Duệ cầm quân đen và phải thắng, nếu không khả năng cao lỡ suất chung kết.

Lý Huynh được cầm quân đỏ gặp Li Dezhi và chỉ cần hòa là cầm chắc suất vào chung kết. Trong khi, Thành Bảo gặp Chong. Chong đã gặp Lý Huynh, nhưng chưa đấu với Phồn Duệ và Doãn Thăng. Vì thế, Thành Bảo thua Chong sẽ có lợi cho chỉ số phụ của Lý Huynh.

Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng sẽ vào chơi trận chung kết. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Ở nội dung này, Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.

Ở mỗi ván, kỳ thủ có 90 phút, thêm 30 giây sau từng nước đi, hết thời gian là thua. Mỗi ván thắng được hai điểm, hòa một điểm, thua không có điểm. Nếu nhiều kỳ thủ bằng điểm, chỉ số phụ lần lượt là: tổng điểm đối thủ, đối đầu, số ván thắng, số ván thắng quân đen, số ván cầm quân đen, số điểm gặp đối thủ mạnh nhất, số lỗi kỹ thuật và cuối cùng là vị trí ở vòng trước đó.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 12h thứ Bảy 27/9, giờ Hà Nội.

Xuân Bình