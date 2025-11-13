Lại Lý Huynh khởi đầu bất bại ở Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á

SingaporeĐương kim vô địch cờ tướng thế giới, Lại Lý Huynh thắng ba, hòa một trong 4 ván đầu tại Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025.

Ở ba ván đầu tiên, Lý Huynh lần lượt thắng Elias Abou Jaoude (Lebanon), Sou Chon Hou (Macau) và Tsai An-Chueh (Đài Loan). Nhưng ở ván thứ tư, cũng là ván cuối cùng trong ngày thi 13/11, Lý Huynh cầm quân đỏ, bị So Lut Chai (Hong Kong) cầm hòa. Kết quả này giúp kỳ thủ 35 tuổi kiếm được 7 trên 8 điểm tối đa, đứng trong nhóm hai sau ngày đầu tiên.

Lại Lý Huynh (trái) trước ván đấu với Tsai An-Chueh ở vòng ba cờ nhanh, môn cờ tướng, Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần thứ nhất tại Trung tâm hội nghị triển lãm Suntec City, Singapore chiều 13/11/2025. Ảnh: Trần Ngọc Long

Người duy nhất toàn thắng 4 ván đầu tiên là kỳ thủ nữ Đường Tư Nam (Trung Quốc). Cô lần lượt hạ Arthus Tan (Singapore), Li Kevin (Macau), Wong Kang Quan Jovan (Singapore) và một nữ kỳ thủ khác Vương Tử Hàm (Trung Quốc).

Nhóm kỳ thủ cùng có 7 điểm như Lý Huynh sau ngày đầu tiên là Mạnh Phồn Duệ, Vương Vũ Bác, Doãn Thăng (Trung Quốc), Li Dezhi (Malaysia) và So Lut Chai (Hong Kong).

Có 9 kỳ thủ đang đạt 6 điểm, trong đó có hai đại diện Việt Nam là Phan Nguyễn Công Minh và Nguyễn Minh Nhật Quang. Công Minh gây ấn tượng mạnh khi đi sau nhưng thắng Vương Gia Thụy (Trung Quốc) ở ván bốn. Đó là thất bại đầu tiên của một kỳ thủ Trung Quốc tại giải, trước một đối thủ ngoài nước này.

Các kỳ thủ còn lại của Việt Nam, Hà Văn Tiến và Tôn Thất Nhật Tân 5 điểm, Võ Minh Nhất 4 điểm.

Ở vòng 8, bắt đầu lúc 8h sáng mai 14/11, Lý Huynh ngồi bàn ba, đi sau gặp Vương Vũ Bác. Bàn một diễn ra đại chiến giữa Tư Nam và Doãn Thăng.

Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025 là kỳ đầu tiên, tổ chức tại Singapore từ 13/11 đến 15/11, với năm môn thi, gồm cờ tướng, cờ vua, cờ vây, đánh phỏm (bridge) và xoay rubik nhanh (speedcubing). Cờ tướng có hai nội dung, gồm cờ nhanh (15 phút, thêm 10 giây sau mỗi nước đi, 15+10) và cờ chớp (5+3). Mỗi nội dung diễn ra 9 vòng đấu, hệ Thụy Sĩ, tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Các kỳ thủ bằng điểm sẽ được xếp thứ tự dựa trên chỉ số phụ. Nội dung cờ nhanh diễn ra ngày 13 và 14/11, còn cờ chớp 15/11.

Xuân Bình