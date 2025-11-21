Lại Lý Huynh đánh đôi cùng nữ kỳ thủ cờ tướng Trung Quốc

Trung QuốcĐương kim VĐTG Lại Lý Huynh đánh cặp với nữ Đại sư 26 tuổi Lang Kỳ Kỳ, ở giải cờ đôi Cẩm Giang có quỹ thưởng 1,5 tỷ đồng.

Lại Lý Huynh đứng thứ bảy ở bảng Đỏ, vòng đấu cá nhân để xếp cặp hôm 20/10, với 6 điểm từ hai ván thắng, hai hòa, một thua. Ở bảng Đen, Lang Kỳ Kỳ đứng thứ sáu cũng với 6 điểm. Kết quả bốc thăm đưa hai kỳ thủ này vào một đội để đấu nội dung chính là cờ đôi.

Lại Lý Huynh (trái) và Lang Kỳ Kỳ tại giải cờ tướng đôi Cẩm Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 20/11/2025. Ảnh: LĐCTVN

Lang Kỳ Kỳ sinh năm 1999 ở Tứ Xuyên, thuộc đội cờ chủ nhà Thành Đô. Cô trở thành Đại sư cờ tướng (tương đương Kiện tướng cờ vua) ở tuổi 17.

Đại diện khác của Việt Nam, Nguyễn Thành Bảo chỉ đứng thứ 13 trong 16 kỳ thủ bảng Đỏ, với 4 điểm. Theo bốc thăm, Thành Bảo sẽ đánh đôi cùng Abou Jaoude Elias (Lebanon). Ở bảng Đen, kỳ thủ Lebanon đứng áp chót với chỉ hai điểm. Vì thế, cơ hội giành giải cao của Thành Bảo và Elias không nhiều.

Việt Nam còn một đại diện là kỳ thủ nữ Nguyễn Hoàng Yến. Cô đứng thứ tư bảng Đỏ với 6 điểm, và sẽ đánh cặp với tài năng trẻ Hứa Văn Chương (Trung Quốc). Ở bảng Đen, Văn Chương đứng thứ ba với 7 điểm, chỉ sau Vương Vũ Bác và Doãn Thăng. Cơ hội giành giải cao của Hoàng Yến và Văn Chương thậm chí cao hơn Lý Huynh và Kỳ Kỳ.

Hai kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ cùng đội với nhau, là Vũ Bác và Alvin Woo Tsung Han (Singapore). Các đôi đáng chú ý khác là Mạnh Phồn Duệ - Igor Tsapovsky (Nga), hay Doãn Thăng - Lam Ka Yan (Hong Kong).

Cup Cẩm Giang diễn ra tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ 20/11 đến 23/11. Các kỳ thủ thi đấu 7 vòng hệ Thụy Sĩ, cờ nhanh. Trong đó, hai đôi có thành tích tốt nhất sau vòng 6 sẽ vào đánh chung kết. Nội dung đôi diễn ra từ 21/11 đến 23/11, hai ngày đầu mỗi ngày đánh ba ván. Ngày cuối sẽ diễn ra trận chung kết và vòng cuối cùng.

Mỗi trận cờ đôi sử dụng một bàn cờ. Hai thành viên của một đội ngồi cạnh, thay nhau đi quân. Thể thức này giống "song tô" trong billiards nội dung carom 3 băng.

Quỹ thưởng của giải là hơn 427.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng). Tiền thưởng cho đôi kỳ thủ vô địch lên tới 200.000 tệ (hơn 740 triệu đồng). Á quân được 80.000 tệ (300 triệu đồng), còn giải ba lĩnh 40.000 tệ (150 triệu đồng).

Xuân Bình