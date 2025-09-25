Lại Lý Huynh chờ suất vào chung kết cờ tướng thế giới

Trung QuốcKỳ thủ Việt Nam, Lại Lý Huynh bất bại, chờ suất chung kết cờ tướng thế giới, sau khi hòa Li Dezhi (Malaysia) ở vòng 8 tối nay.

Tại vòng 8 tối nay 25/9, Lý Huynh hòa Li Dezhi để kết thúc 8 vòng đấu với 13 điểm, từ năm ván thắng, ba hòa. Cùng thời điểm, hai kỳ thủ Trung Quốc, Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ cũng hòa nhau ở bàn một. Họ cùng có 13 điểm như Lý Huynh, nhưng chỉ số phụ buchholz (tổng điểm đối thủ) của đại diện Việt Nam cao hơn tính đến trước vòng 8. Chỉ số buchholz của Lý Huynh, Doãn Thăng và Phồn Duệ hiện tại lần lượt là 75, 74 và 69.

Lại Lý Huynh (trái) trong ván đấu với Chong Heung Ming tại vòng 7 giải cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 25/9/2025. Ảnh: TLKĐ

Vì thế, Lý Huynh có cơ hội lớn vào chung kết, còn Doãn Thăng và Phồn Duệ tranh suất còn lại, dựa trên kết quả các ván khác.

Lý Huynh có thể vào chung kết cờ tướng thế giới lần thứ hai, sau lần gần nhất năm 2023 tại Mỹ. Khi đó, anh thua Mạnh Thần ở loạt tie-break, dù chiếm ưu thế thắng trong ván cờ tiêu chuẩn.

Trước đó ở vòng 7 chiều cùng ngày, Lý Huynh cầm quân đen và đi sau, nhưng tiếp tục thắng Chong Heung Ming (Philippines) để duy trì thành tích bất bại. Đáng nói là cả bốn ván cầm quân đen đã qua tại giải, Lý Huynh đều thắng.

Cũng ở vòng 7, Phồn Duệ đi tiên, nhưng bị Li Dezhi (Malaysia) cầm hòa. Trong khi, Doãn Thăng đi sau và thắng Ge Jen Yi (Đài Loan). Kết quả đồng nghĩa Doãn Thăng vươn lên nhì bảng nhờ chỉ số phụ tốt hơn, đẩy thần đồng 17 tuổi xuống thứ ba.

Đại diện còn lại của Việt Nam, Nguyễn Thành Bảo không còn hy vọng vào chung kết, sau khi hòa Li Mingjian (Mỹ) ở vòng 7. Ván hòa của Thành Bảo có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu số cho Lý Huynh. Bởi anh đã gặp, và thua Phồn Duệ lẫn Doãn Thăng, nhưng chưa đấu với đồng đội. Nếu Thành Bảo thắng Li Mingjian, chỉ số phụ của hai kỳ thủ Trung Quốc đã tăng lên, trong khi kỳ thủ 47 tuổi cũng không còn khả năng vào chung kết.

Ở ván tám, Thành Bảo gặp Chong. Chong đã gặp Lý Huynh, nhưng chưa đấu với Phồn Duệ và Doãn Thăng. Nếu Thành Bảo thua Chong, sẽ có lợi cho chỉ số phụ của Lý Huynh. Tuy nhiên Thành Bảo thắng Chong ở vòng này.

Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng sẽ vào chơi trận chung kết. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Ở nội dung này, Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.

Ở mỗi ván, kỳ thủ có 90 phút, thêm 30 giây sau từng nước đi, hết thời gian là thua. Mỗi ván thắng được hai điểm, hòa một điểm, thua không có điểm. Nếu nhiều kỳ thủ bằng điểm, chỉ số phụ lần lượt là: tổng điểm đối thủ, đối đầu, số ván thắng, số ván thắng quân đen, số ván cầm quân đen, số điểm gặp đối thủ mạnh nhất, số lỗi kỹ thuật và cuối cùng là vị trí ở vòng trước đó.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 12h thứ Bảy 27/9, giờ Hà Nội.

Xuân Bình