Lại Lý Huynh chặn chuỗi thắng của thần đồng cờ tướng Trung Quốc

Trung QuốcKỳ thủ số một Việt Nam, Lại Lý Huynh cầm hòa thần đồng 17 tuổi Mạnh Phồn Duệ, ở ván 6 giải cờ tướng thế giới 2025.

Tại vòng 6 tối nay 24/9, Lý Huynh cầm quân đỏ, đi tiên nhưng không mạo hiểm tấn công Phồn Duệ. Thay vào đó, đại diện Việt Nam nhanh chóng đổi hai xe. Đây là phương án quen thuộc khi một kỳ thủ muốn hòa, vì không còn xe sẽ khó thắng hơn. Kết quả này giúp Lý Huynh chặn chuỗi năm trận thắng của Phồn Duệ, dù chưa thể soán đỉnh bảng của kỳ thủ 17 tuổi.

Lại Lý Huynh (trái) trong ván đấu với Mạnh Phồn Duệ tại vòng 6 giải cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 24/9/2025. Ảnh: TLKĐ

Cũng ở vòng 6, đại diện còn lại của Việt Nam, Nguyễn Thành Bảo cầm quân đen, thua đối thủ chủ nhà Doãn Thăng. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của kỳ thủ ba lần vô địch Việt Nam tại giải này. Từ vị trí đỉnh bảng với bốn trận toàn thắng, anh rơi khỏi Top 3 và không còn nhiều cơ hội vào chung kết.

Ở vòng 5 trưa cùng ngày, Thành Bảo đi tiên, chỉ cần hòa để giữ vững đỉnh bảng, nhưng chọn biến tấn công với mục tiêu quyết thắng. Phồn Duệ nổi tiếng ở khả năng phòng ngự, không chỉ chống đỡ các đợt tấn công, còn phản tiên để thắng.

Đại diện Việt Nam đánh mất đỉnh bảng vào tay kỳ thủ Trung Quốc sau vòng này. Kết quả cũng giúp Phồn Duệ trở thành kỳ thủ duy nhất toàn thắng cả năm ván đầu, giành trọn 10 điểm.

Nguyễn Thành Bảo (trái) trong ván đấu với Mạnh Phồn Duệ tại vòng 5 giải cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 24/9/2025. Ảnh: TLKĐ

Điều an ủi cho đội Việt Nam là cũng ở vòng 5, Lý Huynh cầm quân đen nhưng thắng Calvin Tay Yelin (Malaysia) để leo lên đứng thứ hai với 9 điểm. Thành Bảo vẫn đứng thứ ba với 8 điểm.

Lại Lý Huynh sinh năm 1990, tại Vĩnh Long, sáu lần vô địch cờ tướng quốc gia. Ở giải thế giới năm 2023 tại Mỹ, Lý Huynh chỉ thua Mạnh Thần ở loạt tie-break chung kết.

Mạnh Phồn Duệ 17 tuổi, đã hai lần thắng kỳ thủ số một Trung Quốc hiện tại Tào Nham Lỗi, ở những trận chung kết quan trọng, gồm giải Tân Thái tháng 5 và Cao Tân - Cao Cảng tháng 6/2025. Hai chiến thắng đó đều có một kịch bản, khi Nham Lỗi tấn công dồn dập nhưng vẫn thất bại.

Còn Thành Bảo sinh năm 1978 tại Nam Định, từng ba lần vô địch giải cờ tướng Việt Nam nội dung cờ tiêu chuẩn vào các năm 2007 trong màu áo Bà Rịa-Vũng Tàu, 2011 với Hà Nội và 2023 với Bình Phước. Cùng với Lý Huynh, anh là kỳ thủ Việt Nam có thành tích cao nhất tại giải cờ tướng thế giới, nhận HC bạc năm 2009. Anh cũng là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên thắng một giải cờ tướng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc khi vô địch trẻ châu Á năm 1998 tại Giang Tô.

Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng sẽ vào chơi trận chung kết. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Ở nội dung này, Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.

Xuân Bình