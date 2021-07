Lãi đậm nhờ đầu tư biệt thự, nhà phố bỏ hoang

Hà NộiNhiểu nhà đầu tư lãi hàng tỷ đồng từ những dự án phía Tây không có người ở hoặc "đắp chiếu" nhờ tăng giá mạnh nhiều tháng qua.

Tháng 5 năm ngoái, khi thị trường bất động sản trầm lắng vì dịch bệnh, hạn chế di chuyển, anh Huy (một nhà đầu tư tại Hà Nội) không thể khảo sát tại một số tỉnh xa. Anh dồn tiền mua gom các căn nhà phố, biệt thự, liền kề phía Tây Hà Nội, trong đó có một số căn liền kề tại khu đô thị trên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, diện tích 120m2, giá trung bình 6,5 tỷ đồng.

Mới đây, có căn anh bán lại với giá 9,2-9,6 tỷ đồng. Còn căn đẹp hơn, nhà đầu tư này kỳ vọng từ nay đến cuối năm mức giá có thể là 10 tỷ đồng. Tuy có sử dụng vốn vay ngân hàng, song với mức lợi nhuận xấp xỉ 50% sau một năm theo anh Huy là "thắng lợi" trong bối cảnh thị trường chịu tác động của dịch bệnh.

Anh Trung, một nhà đầu tư khác, cuối năm ngoái cùng với nhóm bạn mua gom các lô nhà thấp tầng tại khu đô thị Nam An Khánh, Thiên đường Bảo Sơn, Geleximco, khu biệt thự Hoa Phượng.... Anh chọn mua shophouse có mặt đường lớn, tại dự án Nam An Khánh với giá khoảng 45-47 triệu đồng mỗi m2 thì nay giá giao dịch xấp xỉ 80 triệu đồng. Còn những lô biệt thự có mặt đường nội khu hiện giá bán dao động 56-60 triệu đồng, tăng 24-26 triệu đồng so với tháng 9/2020.

Một số dự án thành phần cũng thuộc khu đô thị này nhưng do các đơn vị thứ cấp như Taseco, BIDV, Đất Quảng... triển khai đang được chào bán giá 35-42 triệu đồng, thay vì 20-22 triệu so với cùng kỳ năm trước.

Theo khảo sát của kênh dữ liệu bất động sản Vhome, ở khu vực Bắc An Khánh, giá một loạt dự án từ năm ngoái đến năm nay cũng biến động mạnh. Trong đó, cách đây một năm, các lô liền kề tại TST Vân Canh chỉ vào khoảng 17-22 triệu đồng mỗi m2 thì nay tăng lên trên 34-37 triệu đồng. Một số lô mặt đường lớn cũng lên tới 55-60 triệu đồng.

Khu vực phía Tây từ nhiều năm qua được biết đến với nhiều dự án nhà thấp tầng được xây dựng suốt nhiều năm nhưng rất ít người đến ở. Thậm chí, có một số dự án còn thuộc nhóm khu đô thị bỏ hoang vì các căn hộ chủ yếu mới xây thô, cây cỏ có khi mọc cao hơn bờ rào.

Tuy nhiên, anh Hoan, một môi giới chuyên hoạt động ở thị trường phía Tây Thủ đô cho biết, nhà thấp tầng khu vực này thu hút giới đầu tư từ khoảng 3 năm nay khi một số dự án của chủ đầu tư lớn được triển khai. Đặc biệt là một năm trở lại đây, khi dịch bệnh khiến việc đầu tư xa hạn chế thì lượng nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản ở khu vực này tăng mạnh. Thị trường giao dịch thứ cấp cũng vì vậy trở nên sôi động hơn.

"Có nhiều dự án bị bỏ hoang mấy năm trước, 3-4 tháng mới có một giao dịch hiếm hoi. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay liên tục có các nhóm nhà đầu tư đến hỏi mua. Thậm chí, có nhóm còn mua gom cả 5-7 lô trong một tháng, sau đó đầu năm nay họ bán lại đã lãi hàng tỷ đồng", anh Hoan nói.

Một căn biệt thự bỏ hoang ở phía Tây Hà Nội. Ảnh: Anh Tú.

Ông Phan Xuân Cần, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Soho Vietnam nhận định, xét trên thị trường thứ cấp, phía Tây là khu vực có tập trung nhiều dự án nhà thấp tầng nhất Hà Nội hiện nay. Không ít dự án trong số đó được bán cho nhà đầu tư thứ cấp từ nhiều năm nay nhưng ít giao dịch. Khoảng 2 năm gần đây, thị trường chuyển nhượng ở khu vực này diễn ra sôi động hơn khi các yếu tố hạ tầng tốt lên, những dự án lớn được đẩy mạnh. Cũng bởi vậy, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp tăng mạnh, thậm chí so với cùng kỳ một số dự án tăng gấp đôi.

Những diễn biến đó theo ông Cần khiến giá nhà thấp tầng khu vực này xác lập mặt bằng mới. Cũng bởi giá tăng mạnh nên chuyên gia này cũng khuyến cáo khách hàng cân nhắc nếu mua để đầu tư vào giai đoạn này bởi dư địa tăng không còn nhiều. Tuy nhiên, ông cho rằng, giá sẽ không giảm bởi khu vực này hạ tầng tốt hơn trước nên thu hút khách hàng mua ở thực.

Trên thị trường sơ cấp, báo cáo quý II vừa phát hành của Savills Việt Nam cho biết, phân khúc biệt thự, nhà liền kề Hà Nội tiếp tục hoạt động mạnh với tỷ lệ hấp thụ trong quý đạt 56%.

Giá sơ cấp trung bình của tất cả các loại hình biệt thự, liền kề đều tăng trong quý này. Trong đó, ở huyện Hoài Đức mức tăng là 29% cho biệt thự, 38% cho liền kề và 59% cho nhà phố thương mại. Bên cạnh đó, theo Savills Việt Nam, nguồn cung mới tại các giai đoạn sau đều có sự tăng giá, cao nhất ở những dự án có tốc độ hấp thụ tốt. Các chủ đầu tư chia dự án thành nhiều khu để xây dựng giá trị và gia tăng mức giá. Tuy nhiên, theo đơn vị này, giá chào bán cao là rào cản dẫn đến mức hấp thụ thấp hơn so với kỳ báo cáo trước.

Trong năm 2021, Savills đánh giá, khu vực phía Tây sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường ở phân khúc này với cơ sở hạ tầng cải thiện, một số dự án lớn và các chủ đầu tư uy tín. Nhiều dự án quy mô lớn đang chậm triển khai đã sẵn sàng trở lại khi các dự án cơ sở hạ tầng xung quanh được hoàn thiện.

"Hà Nội đang mở rộng ra các vùng ven do ảnh hưởng bởi các yếu tố về giá và hạ tầng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều sự quan tâm hơn tới loại hình bất động sản nhà ở thấp tầng, với điều kiện giá vẫn trong tầm với", Savills Việt Nam nhận định.

Dạ Hoa