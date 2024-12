Lagoon Residences thiết kế không gian sống như nghỉ dưỡng cho cư dân

Quảng NinhChủ đầu tư truyền cảm hứng về cuộc sống như nghỉ dưỡng bên vịnh di sản cho các chủ nhân tương lai Lagoon Residences qua sự kiện 'House Becomes Home'.

Gần 100 khách hàng thân thiết của BIM Land vừa tham gia sự kiện chủ đề "The Grand Living Series No.3: House Becomes Home" tại Grand Bay Halong Clubhouse do BIM Land tổ chức. Đây là sự kiện tiếp nối chuỗi trải nghiệm "chất sống tinh hoa do BIM Land khởi xướng.

Tại đây, chủ đầu tư kiến tạo tỉ mỉ từ không gian chào đón đến âm nhạc, đồ uống nhằm mang đến cho chủ nhân tương lai của Lagoon Residences những trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng. Ngoài ra, khách mời và diễn giả sự kiện còn chia sẻ nhiều quan điểm, bí quyết kiến tạo ngôi nhà nghỉ dưỡng bên vịnh di sản tại dự án Lagoon Residences.

"Chúng tôi muốn mỗi vị khách đến với Grand Bay Halong Clubhouse đều cảm thấy gần gũi và tận hưởng phút giây hạnh phúc như được trở về nhà. Đây cũng là cơ hội để những hàng xóm tương lai giao lưu, gắn kết, chia sẻ tầm nhìn chung về một cộng đồng thượng lưu, văn minh bên vịnh biển", đại diện BIM Land chia sẻ thêm.

Không gian xanh và đậm chất nghệ thuật của Grand Bay Halong Clubhouse. Ảnh: BIM Group

Theo đó, các khách mời có chuyến tham quan quần thể dự án Grand Bay Halong Villas và Lagoon Residences, nắm bắt tiến độ thi công của dự án. Hệ tiện ích cảnh quan như công viên xanh, hồ cảnh quan, nhà hàng vịnh biển... đã dần hình thành. Dự án InterContinental Residences Halong Bay gần đó cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị đi vào vận hành. Nhiều khách mời cho biết, sự phát triển của khu đô thị vịnh biển Halong Marina khiến họ mong chờ tới ngày dọn về tổ ấm bên vịnh di sản.

Tại sự kiện, BIM Land và các khách mời chuyên gia như ông Nguyễn Vinh Quang - chủ nhiệm thiết kế dự án Lagoon Residences, ông Bùi Minh Tân - nhà sáng lập thương hiệu An Garden và bà Kiều Oanh - nhà sáng lập Kieu Oanh Tropical cũng có những chia sẻ chuyên môn và định hướng cho các chủ sở hữu về cách thức hoàn thiện căn biệt thự.

Lagoon Residences với hệ tiện ích cảnh quan tươi xanh đang dần thành hình bên vịnh Hạ Long. Ảnh: BIM Group

Từ trải nghiệm thực tế qua những dự án thiết kế cảnh quan mà đội ngũ Landscape Design by Kieu Oanh Tropical đã thực hiện, trong đó có cả những căn biệt thự thuộc quần thể Grand Bay Halong Villas, bà Kiều Oanh cho biết, một số căn biệt thự được hoàn thiện về nội thất và cảnh quan đã thay đổi ý định của khách hàng, từ cho thuê ngắn ngày khai thác kinh doanh sang sử dụng để ở.

Bên cạnh đó, dự án còn gây ấn tượng với số lượng giới hạn, vị trí kế bên vịnh Hạ Long với tầm view hướng biển, thừa hưởng hệ tiện ích, cảnh quan thiên nhiên, của khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Phong cách kiến trúc Art Deco với triết lý kiến tạo không gian sống theo chuẩn "resort-living" (sống như nghỉ dưỡng) cũng là điểm nhấn của dự án này.

Thiết kế phòng ngủ tràn ánh sáng cùng tầm nhìn hướng vịnh của Lagoon Residences. Ảnh: BIM Group

Anh Đình Quý, một khách hàng đến từ Hà Nội cho biết, thiết kế một ngôi nhà cả về cảnh quan bên ngoài và nội thất bên trong là hành trình thú vị nhưng cũng không hề dễ dàng với các chủ sở hữu. Những chia sẻ của đại diện BIM Land và các khách mời trong sự kiện mang lại cho anh nhiều cảm hứng và kiến thức.

"Tôi mong chờ đến khi nhận bàn giao để hoàn thiện nội thất, cảnh quan... căn biệt thự để, mỗi cuối tuần, đưa gia đình về đây tận hưởng những giây phút thảnh thơi, tái tạo năng lượng", anh Quý nói thêm.

Cuối sự kiện, các khách mời tham gia tiệc tối tại nhà hàng Sandals - Citadines Marina Halong, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh quần thể Grand Bay Halong Villas và Lagoon Residences. Qua bữa tiệc, chủ đầu tư mong muốn truyền cảm hứng về cuộc sống như nghỉ dưỡng bên vịnh di sản cho các chủ nhân tương lai của Lagoon Residences.

