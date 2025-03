Lady Gaga tổ chức concert ở Singapore

Ngôi sao người Mỹ Lady Gaga sẽ biểu diễn ở Sân vận động Quốc gia Singapore, ngày 18, 19, 21 và 24/5.

Theo StraitsTimes, Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Edwin Tong đã làm việc với đơn vị tổ chức để đưa ca sĩ trở lại. Singapore là điểm đến duy nhất của cô ở châu Á, trong tour quảng bá album mới Mayhem.

Vé xem concert mở bán sớm ngày 18/3, bán chính thức ngày 21/3, mức giá chưa được công bố. Địa điểm Lady Gaga biểu diễn có sức chứa khoảng 55.000 đến 60.000 người.

Poster tour diễn của Lady Gaga ở Singapore. Ảnh: Ticketmaster

Lần gần nhất Lady Gaga biểu diễn ở Singapore là năm 2012, với chuyến lưu diễn Born This Way Ball. Cô từng đến đất nước này năm 2009 và 2011, quảng bá cho một thương hiệu.

Năm ngoái, lãnh đạo Singapore cũng trực tiếp thương thảo với phía Taylor Swift để cô tổ chức bốn buổi concert, giúp ngành du lịch nước này "hốt bạc".

Ca sĩ Lady Gaga. Ảnh: Reuters

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, 39 tuổi. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance - ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô hiện đính hôn doanh nhân công nghệ Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Ngoài ca hát, cô đóng các phim Gia tộc Gucci, Vì sao tỏa sáng và gần nhất là Joker: Folie à Deux.