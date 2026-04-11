Lactacyd kết hợp ca sĩ Orange ra mắt sản phẩm mới

Lactacyd hợp tác cùng ca sĩ Orange ra mắt MV "Tự tin là chính em" nhằm giới thiệu hai dòng sữa tắm Ever Fresh và Healthy Bright, mở rộng danh mục chăm sóc cơ thể.

MV "Tự tin là chính em" khắc họa hình ảnh người phụ nữ trong không gian tĩnh lặng, đối diện với chính mình mà không cần che giấu những cảm xúc chưa trọn vẹn. Thông điệp của MV xoay quanh việc chấp nhận sự không hoàn hảo như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành.

Hình ảnh Orange (giữa) và những người phụ nữ khác trong MV "Tự tin là chính em". Ảnh: Lactacyd

Chia sẻ về dự án, Orange cho biết cô từng trải qua những ngày chênh vênh và chọn cách thừa nhận cảm xúc thay vì né tránh. Theo nữ ca sĩ, khi không còn ép bản thân phải hoàn hảo, phụ nữ sẽ học cách đối xử dịu dàng hơn với chính mình, từ việc lắng nghe cảm xúc đến những thay đổi của làn da.

Từ góc nhìn đó, việc chăm sóc cơ thể không còn là bước làm sạch vội vàng mà trở thành khoảng thời gian riêng tư, giúp tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Đây cũng là định hướng mà Lactacyd theo đuổi khi mở rộng sang ngành hàng sữa tắm trong năm 2025.

Cụ thể, thương hiệu giới thiệu hai dòng sản phẩm gồm Ever Fresh và Healthy Bright. Dòng Ever Fresh hướng đến nhu cầu làm sạch, mang lại cảm giác thơm mát, sảng khoái, phù hợp với nhịp sống năng động hàng ngày. Trong khi đó, Healthy Bright tập trung nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, hỗ trợ cải thiện độ đều màu và duy trì vẻ rạng rỡ tự nhiên theo thời gian.

Hình ảnh dòng sản phẩm chăm sóc da của Lactacyd trong MV kết hợp cùng Orange. Ảnh: Lactacyd

Cả hai dòng sản phẩm đều được phát triển theo định hướng chăm sóc dịu nhẹ, góp phần duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên của làn da, mang lại cảm giác mềm mại, không khô căng sau khi sử dụng. Hương thơm nhẹ nhàng, lưu lại vừa đủ cũng là một điểm nhấn trong trải nghiệm người dùng.

Theo đại diện thương hiệu, các sản phẩm hướng đến việc đơn giản hóa quy trình chăm sóc cơ thể, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả và sự thoải mái. Khảo sát nội bộ cho thấy 87% người dùng cảm thấy tự tin, sảng khoái hơn sau khi sử dụng, trong khi 91% bày tỏ mong muốn tiếp tục lựa chọn. Ngoài ra, việc kết hợp cùng Orange và ra mắt dòng sữa tắm mới được xem là bước đi nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trẻ, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tự tin đến từ việc thấu hiểu và chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Hải My