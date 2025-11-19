Lách qua khe hẹp, xe máy bị xe đầu kéo cán qua

Đồng NaiLách qua khe hẹp, người đi xe máy đụng vào đầu chiếc xe cỡ lớn nên bị xô ngã, hôm 18/11 tại Trảng Bom.

Xe đầu kéo cán qua xe máy đi cùng chiều Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường hẹp, đông xe, người phụ nữ đi xe máy tránh chiếc xe khác đang dừng ở lề đường, lách vào đầu xe đầu kéo bên cạnh. Chiếc xe lớn cán qua xe máy, may mắn người đi xe máy kịp thời thoát ra.

Kỹ năng lái xe: Xung quanh những chiếc xe lớn như đầu kéo, container rất nhiều điểm mù, các phương tiện nhỏ hơn nên chủ động tránh xa. Đặc biệt, các xe lớn như đầu kéo khi đi vào đoạn đường hẹp đông xe nên giảm tốc độ hoặc dừng hẳn lại khi phía trước có xe đi tới vì chỉ đánh lái nhẹ cũng khiến các xe khác nhỏ hơn rơi vào vùng nguy hiểm.

Nguyên Vũ