Lách qua hai ôtô, người đi xe máy bị ôtô khác đâm trúng

TP HCMLuồn qua ôtô để quay đầu, xe máy bị một ôtô khác chẹt qua hôm 24/12 tại Trần Quang Diệu.

Quay đầu xe người đi xe máy bị kẹp giữa hai ôtô Video: Tuấn Anh

Tình huống giao thông: Người đi xe máy lách qua hai ôtô để nhập làn thì một ôtô khác từ bên phải đi tới. Từ góc khuất lao ra, người đi xe máy bị ôtô đâm ngã và chèn qua bánh trước của xe máy. May mắn người đi xe máy an toàn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi nhập làn, chuyển hướng cần chú ý quan sát, không đưa mình vào điểm mù của phương tiện khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Đường đông xe, lái xe ôtô cũng cần chủ động giữ khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Nguyên Vũ