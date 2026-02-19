Lách luật, khách thuê sống miễn phí 5 năm ở khách sạn nổi tiếng New York

MỹLợi dụng lỗ hổng trong luật thuê nhà ở New York, Mickey Barreto sống miễn phí suốt 5 năm trong khách sạn nổi tiếng, đồng thời làm giả giấy tờ để chiếm quyền sở hữu.

Ngày 18/2, ông Mickey Barreto, 50 tuổi, nhận tội làm giả giấy tờ nhà đất nhằm chiếm đoạt quyền sở hữu khách sạn New Yorker ở quận Manhattan.

Theo lời khai, Barreto và bạn trai đã trả 200 USD vào tháng 6/2018 để thuê một trong hơn 1.000 phòng tại khách sạn New Yorker. Bạn trai kể cho Barreto nghe về một lỗ hổng pháp lý cho phép những người thuê phòng đơn trong các tòa nhà xây dựng trước năm 1969 được yêu cầu hợp đồng thuê sáu tháng. Barreto khẳng định rằng vì đã trả tiền cho một đêm ở khách sạn nên được tính là người thuê nhà và được hưởng các quyền lợi theo luật nhà ở của thành phố New York.

Barreto yêu cầu khách sạn ký hợp đồng thuê phòng nhưng bị từ chối và bị đuổi ra ngoài. Hôm sau, Barreto kiện lên tòa án. Vì khách sạn không cử luật sư đến phiên điều trần quan trọng, Barreto được xử thắng kiện, được trao "quyền sở hữu" căn phòng. Thẩm phán ra lệnh cho khách sạn giao chìa khóa phòng cho Barreto.

Khách sạn New Yorker được xây dựng từ năm 1930. Ảnh: AP

Các công tố viên cho biết Barreto không dừng lại ở đó. Năm 2019, ông ta lừa đảo chính quyền bằng cách tải giấy chứng nhận quyền sở hữu giả mạo lên trang web của thành phố, trong đó ghi rằng Giáo hội Thống nhất, tổ chức tôn giáo mua lại tòa nhà khách sạn New Yorker năm 1976, đã chuyển tài sản này cho Barreto.

Theo công tố viên, Barreto đã cố gắng thu tiền từ một người thuê khách sạn, đồng thời yêu cầu ngân hàng của khách sạn chuyển các tài khoản của họ cho ông ta.

Vì khách sạn không thể đuổi Barreto ra ngoài, ông ta sống miễn phí ở đây đến tháng 7/2023. Barreto bị bắt ngày 14/2/2024 và bị buộc tội với nhiều tội danh lừa đảo nghiêm trọng. Sau đó, ông ta được xác định là không đủ năng lực để hầu tòa và phải điều trị tâm thần.

Theo người phát ngôn của văn phòng ủy viên công tố quận Manhattan, theo thỏa thuận nhận tội, Barreto bị kết án 6 tháng tù (đã chấp hành xong) cùng với 5 năm quản chế.



Tháng 2/2024, Barreto cho biết việc thẩm phán trao "quyền sở hữu" căn phòng trong khách sạn tức là đã gián tiếp trao cho ông ta toàn bộ tòa nhà vì nó chưa từng được chia nhỏ. "Tôi chưa bao giờ có ý định lừa đảo. Tôi chưa từng kiếm được một xu từ việc này", Barreto nói.

Tuệ Anh (theo AP)