Lacbird ra mắt tại triển lãm VIIE 2025

Công ty TNHH Lacbird chọn Ngày hội Đổi mới sáng tạo VIIE 2025 để chính thức ra mắt, đánh dấu khởi đầu hành trình phát triển văn hóa số, hôm 1/10.

Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 diễn ra ngày 1-3/10 đã trình diễn nhiều sản phẩm công nghệ độc đáo như robot, sản phẩm AI, chip bán dẫn do Việt Nam phát triển, nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Tài chính tổ chức. Theo ban tổ chức, triển lãm có hơn 100 gian hàng, là các startup tiêu biểu, doanh nghiệp, tập đoàn... diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Tại triển lãm, công ty TNHH Lacbird đã chính thức ra mắt. Đại diện công ty, CEO Hoàng Bảo Long cho biết, Lacbird ra đời trong bối cảnh toàn cầu hướng đến chuyển đổi số và phát triển bền vững, trong đó Việt Nam định vị là một trong những quốc gia tiên phong trong đổi mới sáng tạo. "Điểm khác biệt của Lacbird là đặt trọng tâm vào bản sắc văn hóa Việt Nam, kết hợp với công nghệ hiện đại, dựa trên ba yếu tố: sáng tạo, bền vững và phụng sự cộng đồng", ông Hoàng Bảo Long nói.

Đội ngũ Lacbird tại triển lãm VIIE 2025. Ảnh: Lacbird

Theo đó, các chiến lược phát triển của doanh nghiệp này tập trung vào các lĩnh vực: văn hóa, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và giáo dục, nhằm thúc đẩy công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn hóa, Lacbird tập trung xây dựng các dòng game, ứng dụng số hóa để tái hiện các trò chơi dân gian, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trong không gian số. Ở mảng an ninh mạng, nền tảng Stormbird của Lacbird phát triển giải pháp chống bot và bảo mật hạ tầng số. Doanh nghiệp cũng ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, tối ưu quy trình quản trị, kết hợp AI với phương pháp "game hóa" để nâng hiệu quả giáo dục, xây dựng nền tảng học tập, giúp giới trẻ tiếp cận tri thức.

"Lacbird có đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và quản trị, kết hợp góc nhìn mới mẻ về giá trị văn hóa của đội ngũ nhân sự trẻ. Chúng tôi cam kết đổi mới không ngừng, xây dựng công nghệ, giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt", ông Hoàng Bảo Long, CEO Lacbird nói.

Quang Anh