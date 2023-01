MalaysiaChiếc sedan nhún nhảy dưới tác động của hai người đàn ông đang ra sức ấn đuôi xe, tại trạm xăng ở Taman Pelangi, bang Johor Bahru.

Rung lắc ôtô có bơm được nhiều xăng hơn? Video: We are Malaysians

Trong khi một cô gái cầm vòi bơm nạp nhiên liệu cho chiếc sedan, thì hai người đàn ông và một phụ nữ lớn tuổi đứng phía đuôi xe làm điều kỳ lạ. Thỉnh thoảng, một trong số hai người đàn ông lại ngó vào chỗ cổng bình xăng, rồi tiếp tục nhiệm vụ.

Video được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội We are Malaysians và thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người tỏ ra khó hiểu trước hành động của những người trong video, một số người khác tỏ ý châm biếm, và không ít người đặt câu hỏi, rằng làm như thế liệu có đổ được nhiều xăng hơn?

Thực tế, khi đổ xăng, người đi ôtô hay xe máy chỉ bơm nhiên liệu là xong. Nhưng hành động như trên có thể bắt gặp tại các cuộc tranh tài lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thậm chí trong cuộc sống hàng ngày. Có những người đầu tư đến mức thường mang theo cả một thiết bị hỗ trợ để kê kênh bánh sau phía bình xăng, khiến xe dốc về trước, nhằm đổ được thêm nhiên liệu so với bình thường.

Ôtô được kê dốc về trước nhằm đổ được nhiều xăng hơn, cũng tại một trạm xăng ở Malaysia. Ảnh: SG Road Vigilante

Hành động trên có thể được giải thích là giúp không khí có ở trong bình xăng thoát hết ra ngoài, tức có thêm nhiên liệu được bơm vào, dù không đáng kể. Tuy nhiên, việc này cũng có thể gây hại cho chiếc xe.

Các nhà sản xuất thường để con số thấp hơn đôi chút so với giá trị dung tích thực của bình xăng. Ví dụ bình xăng ghi 50 lít thì dung tích thực khoảng 52 lít, bởi xăng dầu không như nước, độ giãn nở phụ thuộc nhiệt độ là rất lớn. Phần khoảng trống này là để dành cho trường hợp nhiên liệu giãn nở, không gây cưỡng bức mất an toàn. Vì thế, việc đổ xăng vượt mức khuyến cáo có thể gây mất an toàn vì nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, lượng xăng bơm vào xe không chỉ lấp đầy bình xăng mà còn cả hệ thống đường ống dẫn. Đổ quá đầy có thể khiến nhiên liệu tràn vào hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu, thậm chí khiến xe hư hỏng.

Mỹ Anh (theo Paultan, Mashable)