Lạc lối trong mê cung ngô ở California

MỹKhu mê cung ngô và bí ngô rộng hơn 16 ha ở Bắc California khiến du khách mất ít nhất 45 phút mới tìm được lối ra.

Khu mê cung Cool Patch Pumpkins nằm dọc theo xa lộ liên bang 80 giữa Sacramento và San Francisco, đang mở cửa cho đến hết lễ hội Halloween 31/10. Nơi đây từng hai lần lập kỷ lục Guinness mê cung ngô lớn nhất thế giới vào năm 2007 và 2014.

Hai người chơi trong mê cung ngô Cool Patch Pumpkins ở Dixon, California, ngày 29/9. Ảnh: AP

"Đường đi trong mê cung rất thú vị. Trong một thế giới có GPS và biển chỉ dẫn khắp nơi, người ta luôn biết mình đang ở đâu và đi tới đâu, nhưng khi bước vào mê cung ngô, mọi thứ trông y hệt nhau tới khi bạn bước lên một cây cầu và nhận ra: 'Ồ khoan, mình đã đi tới đây rồi sao. Cứ tưởng mình phải ở đằng kia cơ'", Taylor Cooley, chủ sở hữu Cool Patch, chia sẻ hôm 29/9.

Mê cung trải rộng trên diện tích 16,2 ha, khiến người chơi mất ít nhất 45 phút mới tìm được lối ra. Trong mê cung có 5 cây cầu để khách tham quan ngắm nhìn toàn cảnh. Những lối đi phức tạp do Cooley và đội ngũ tự thiết kế.

"Tất cả mọi thứ đều được làm thủ công. Chúng tôi muốn truyền thông điệp vui vẻ và thú vị, sau đó xây dựng lối đi dựa trên ý tưởng này", Cooley nói.

Mê cung ngô nhìn từ trên cao ngày 29/9. Ảnh: AP

Ryan Moore, du khách đến từ Hawaii, đến chơi trong mê cung hôm 29/9. "Tôi hoàn toàn mất phương hướng, chúng tôi có thể mắc kẹt ở đây cả ngày nhưng không sao. Chúng tôi mang theo nước và sẽ sống sót, kể cả mắc kẹt ba ngày", Moore nói.

Ngoài mê cung, Cool Patch Pumpkins còn có "bể tắm" cho trẻ em chứa 68 kg ngô khô. Shelly Tang, du khách đến từ Redwood City, California, nói đùa rằng không sợ bị đói vì có thể vặt ngô ăn nếu đi lạc.

"Trẻ con nhà tôi có khả năng định hướng tốt hơn tôi, nên tôi sẽ đi theo các cháu", cô nói.

Shelly Tang vùi người trong bể ngô, chơi đùa cùng hai con hôm 29/9. Ảnh: AP

Hồng Hạnh (Theo AP)