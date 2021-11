La Villa Green City hưởng lợi từ dự án kè bờ sông

Long AnViệc kè bờ sông Vàm Cỏ Tây, mỹ quan TP Tân An sẽ thay đổi và tạo cơ hội cho phát triển khu đô thị xanh.

Bảo vệ cảnh quan tạo đà phát triển đô thị xanh

Hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại I như đã đề ra, TP Tân An đang tích cực đổi mới diện mạo, nâng cao chất lượng khu vực. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã có công văn thống nhất về chủ trương đầu tư dự án kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây.

Theo đó, dự án kè bảo vệ sông Vàm Cỏ Tây từ cầu mới Tân An đến cống Rạch Chanh, mục tiêu kiên cố hóa bờ sông, chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân, góp phần ổn định nhà cửa, cở sở hạ tầng và tạo hành lang an toàn cho khu vực bờ Nam sông Vàm Cỏ Tây, thuộc xã Lợi Bình Nhơn và phường 6, TP Tân An.

Đoạn sông Vàm Cỏ Tây tại khu TP.Tân An sẽ được triển khai kè bờ trong thời gian tới.

TP Tân An sở hữu diện tích đất lớn giáp nhánh sông Vàm Cỏ Tây và sông Bảo Định, nhưng việc quy hoạch và phát triển quỹ đất tại những khu vực này chưa nhiều. Trước tiềm năng này, tỉnh Long An đã lên kế hoạch triển khai những hạng mục hạ tầng, nhằm khai phá lợi thế nói trên. Đơn cử như kế hoạch dự án bắc qua sông Vàm Cỏ Tây với tổng chiều dài 6 km (cả cầu và 2 đường dẫn) với tổng vốn dự kiến gần 500 tỷ đồng.

Với việc chú trọng tập trung phát triển cảnh quan bên sông Vàm Cỏ Tây, cùng khơi thông sự kết nối hạ tầng sẽ giúp TP Tân An thu hút nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là hướng đến phát triển bất động sản ven sông, với không gian sống xanh, phù hợp với thị hiếu khách hàng hiện nay.

Khu đô thị La Villa Green City hưởng lợi trực tiếp từ sông Vàm Cỏ Tây

Là một trong những dự án khu đô thị hiện hữu với tiến độ xây dựng gần như hoàn thiện tại TP Tân An, La Villa Green City đang hưởng lợi trực tiếp từ giá trị mà sông Vàm Cỏ Tây mang lại. Vị trí cạnh sông đã mang tới cho khu đô thị này không khó trong lành, địa thế phong thủy đẹp.

Dự kiến khi các dự án cải tạo và phát triển hạ tầng kể trên hoàn thành, cảnh quan ven sông khu đô thị La Villa Green City càng trở nên sinh động. Có thể nói, việc phát triển những khu đô thị xanh như La Villa Green City bước đầu đáp ứng được mục tiêu xây dựng TP Tân An về phát triển đô thị hướng tâm, kết hợp bảo vệ cảnh quan tự nhiên và môi trường.

Với nhiều trục đường huyết mạch chạy qua, như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62, Cao tốc TP HCM – Trung Lương cùng nhánh sông Vàm Cỏ Tây đã tạo nên trục giao thông thuận lợi di chuyển cho TP Tân An nói chung và La Villa Green City nói riêng. Việc tập trung đầu tư xây dựng mang lưới giao thông theo tiêu chuẩn đường đô thị, TP Tân An sẽ là điểm đến đầu tư bất động sản hợp lý cho nhiều khách hàng.

Tiềm năng cho khu đô thị xanh tại TP Tân An còn rất lớn.

Ngoài vị trí tiềm năng, chủ đầu tư cho biết, La Villa Green City còn được chú trọng xây dựng cảnh quan xanh bao quanh dự án, với hệ tiện ích ven sông Vàm Cỏ Tây mang đến "khoảng thở trong lành" cho toàn cư dân.

Trần Anh Group đưa ra chính sách thanh toán mới trong dịp cuối năm 2021. Theo đó, để sở hữu sản phẩm nhà phố La Villa, khách hàng sẽ thanh toán đợt 1 chỉ 20% đến quý II/2022, thời gian thanh toán linh hoạt đến 36 tháng. Ngoài ra, khách hàng được nhận ngay 10 chỉ vàng cùng voucher nội thất đến 250 triệu khi ký hợp đồng thành công.

Yên Chi