La Vie hỗ trợ đặt hàng qua kênh online

La Vie có ba kênh đặt hàng online gồm website, tài khoản Zalo, Facebook chính thức hoặc qua số hotline.

Công ty TNHH La Vie là thành viên tập đoàn Nestlé Waters từ năm 1992. Theo báo cáo Nielsen về sản lượng năm 2019, La Vie là thương hiệu nước khoáng số 1 tại Việt Nam. Đến nay, đơn vị vẫn là một trong những hãng nước khoáng dẫn đầu thị phần trong nước.

Với 100 nhà máy đặt tại 35 quốc gia, Nestlé Waters sở hữu 52 nhãn hiệu đáp ứng nhu cầu khách hàng khác nhau. Cũng như tập đoàn, La Vie thường xuyên triển khai các hoạt động nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của nước uống đối với sức khỏe. Công ty không ngừng cải tiến bao bì, thu gom và tái sử dụng nguyên liệu, hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến môi trường trong quá trình vận chuyển.

Sản phẩm La Vie áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại từ châu Âu, dưới sự giám sát chặt chẽ của tập đoàn Nestlé Waters. Ảnh: La Vie

Đại diện doanh nghiệp cho biết, La Vie áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại từ châu Âu, dưới sự giám sát chặt chẽ của tập đoàn Nestlé Waters. Nguồn nước khoáng thiên nhiên của La Vie được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra, an toàn cho sức khỏe và tiện lợi với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.

Ngoài các cửa hàng phân phối, đại lý chính hãng, công ty hiện hỗ trợ đặt hàng qua kênh online như Zalo OA, Fanpage (có tick xanh), website (laviewater.com), hotline (19001906).

Người tiêu dùng đặt mua sản phẩm nước khoáng La Vie trên ứng dụng OA. Ảnh: La Vie

Cùng với danh sách phân phối, hãng đưa ra khuyến cáo để nhận biết sản phẩm chính hãng: nắp có dán nhãn La Vie, liền mạch, không có nút nhấn; nhãn bằng nilon ép nhiệt (không dùng keo); nhãn thân bình dán đúng chiều, có lỗ gắn vòi; màng co vòi in cụm từ "Nestlé Waters".

Hướng dẫn phân biệt sản phẩm LaVie 18,5 lít chính hãng. Ảnh: La Vie

Đại diện đơn vị cho biết, các khuyến cáo được đưa ra nhằm giúp người dùng chọn mua sản phẩm chính hãng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Với việc cung cấp nguồn nước khoáng thiên nhiên chất lượng, La Vie kỳ vọng góp phần tạo hành trình sống khỏe và bền vững cho người dùng.

Nước khoáng thiên nhiên là một trong những loại nước giải khát lành mạnh. Uống đủ 1,5-2,5 lít nước mỗi ngày là một trong những thói quen chăm sóc sức khỏe được các chuyên gia khuyến cáo.

Diệp Chi