La Veranda Resort Phú Quốc tung nhiều ưu đãi

Kiên GiangLa Veranda Resort Phú Quốc áp dụng nhiều ưu đãi dịp kỷ niệm 15 năm thành lập và đạt nhiều giải thưởng trong ngành du lịch, lữ hành, khách sạn.

Theo đó, ba chương trình ưu đãi đáng chú ý lần này có Experience More, trong đó khách được tặng một bữa tối và liệu trình spa cho hai người đối với kỳ nghỉ 2 đêm; Sweeten Your Stay - phiếu chi tiêu trị giá 30% giá phòng cho các dịch vụ ăn uống, spa; và Stay 4 Pay 3 - khách được tặng thêm một đêm cho kỳ nghỉ 3 đêm liên tiếp.

Ngoài ra, dịp này spa của La Veranda Resort Phú Quốc còn ra mắt chương trình ưu đãi đặc biệt "$1 Spa promotion". Với mỗi liệu trình spa hữu cơ, người thân của bạn sẽ nhận được một liệu trình tương tự với giá 1 USD.

La Veranda Resort Phú Quốc đã lên kế hoạch chuẩn bị các công tác cần thiết, sẵn sàng đón tiếp khách du lịch quay trở lại từ tháng 11.

Những ưu đãi trên được áp dụng nhân dịp La Veranda Resort Phú Quốc kỷ niệm 15 năm thành lập và nhận nhiều giải thưởng tiêu biểu năm 2021 trong ngành du lịch, lữ hành, khách sạn trao tặng. Đó là giải thưởng "Travelers’ Choice Best of the Best 2021" của TripAdvisor; điểm 9,8/10 trên Agoda Customer Reviews Awards; điểm 9,8/10 trên Hotels.com Loved by Guest Most Wanted Award 2021.

Quan trọng nhất, La Veranda Resort Phú Quốc đã nhận giải thưởng "Khu nghỉ dưỡng Boutique lãng mạn nhất châu Á" và "Khu nghỉ dưỡng Boutique bãi biển hàng đầu châu Á" trong hạng mục châu Á của tổ chức World Travel Awards.

La Veranda Resort Phú Quốc có 74 căn phòng trang nhã nằm giữa những khu vườn nhiệt đới xanh mát.

Theo ông Jean Pierre Gerbet - Chủ đầu tư kiêm Tổng quản lý của La Veranda Resort - những giải thưởng trên không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và chất lượng của khu nghỉ dưỡng, mà còn là động lực to lớn cho toàn thể nhân viên, nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị nhất cho du khách.

"Chúng tôi rất vui mừng được bước trên con đường hướng tới giai đoạn phục hồi và quay trở lại với nhịp sống bình thường. Chúng tôi đang chuẩn bị để chào đón khách du lịch, đối tác kinh doanh và những người bạn truyền thông. Chúng tôi rất nhớ các bạn", ông Jean Pierre Gerbet chia sẻ.

Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch toàn cầu nhưng La Veranda Resort Phú Quốc, thành viên thuộc Bộ sưu tập MGallery của tập đoàn Accor Hotels, vẫn kỳ vọng sự hồi sinh của du lịch Phú Quốc và lên kế hoạch chuẩn bị các công tác cần thiết, để sẵn sàng đón tiếp khách du lịch từ tháng 11.

Khung cảnh thơ mộng của bãi biển hoang sơ và mặt nước trong xanh ở La Veranda Resort Phú Quốc.

Nép mình trên bãi cát trắng của bờ biển đẹp ở phía Tây Nam Phú Quốc, La Veranda Resort gợi nhớ nét thanh lịch cổ điển của những năm tháng đã qua. Ban công và sân hiên riêng tư sẽ mở ra khung cảnh thơ mộng của bãi biển hoang sơ và mặt nước trong xanh của Vịnh Thái Lan. 74 căn phòng trang nhã nằm giữa những khu vườn nhiệt đới xanh mát sẽ đưa du khách trở về với quá khứ vàng son, nơi có nhịp sống chậm rãi, đơn giản và tinh tế hơn.

Kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2006, khu nghỉ dưỡng 74 phòng La Veranda Resort Phú Quốc không ngừng nhận được những giải thưởng lớn trong ngành và là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đã mang chuẩn nghỉ dưỡng xa hoa đến Phú Quốc.

Tìm hiểu thêm thông tin tại đây . Để đặt phòng và tìm hiểu thông tin chung, liên hệ qua email: contact@laverandaresorts.com hoặc gọi số +84 297 3982 988.

Thư Kỳ (ảnh: La Veranda Resort Phú Quốc)