La Tiên Villa hút giới đầu tư tại đô thị vịnh Nha Trang

La Tiên Villa thuộc dự án Libera Nha Trang 44 ha, được giới đầu tư quan tâm với mô hình compound bên vịnh biển, đồng phát triển bởi KDI Holdings và Masterise Homes, pháp lý hoàn thiện.

Tháng 8 năm nay, KDI công bố phân khu La Tiên Villa gồm 668 căn biệt thự với 6 loại hình khác nhau. Sự kiện ra quân dự án quy tụ gần 3.000 chuyên viên từ 50 đại lý bất động sản trên cả nước. Theo đại diện tập đoàn KDI, sản phẩm nhận nhiều sự quan tâm từ giới đầu tư, nhóm khách hàng cao cấp muốn sở hữu không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên tại đô thị vịnh Nha Trang.

La Tiên Villa là khu compound (biệt thự khép kín) nằm trong quần thể đô thị Libera Nha Trang. Ảnh: KDI

Lý giải sự quan tâm của thị trường, đại diện KDI Holdings cho biết La Tiên Villa được đồng phát triển bởi Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu uy tín. Chủ đầu tư đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với Sacombank và biên bản ghi nhớ với VietinBank nhằm cung cấp các giải pháp tài chính cho khách mua và nhà đầu tư.

"Việc hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín, cùng hơn 50 đại lý phân phối giúp hình ảnh, thông tin, tiềm năng dự án chạm đến đông đảo giới đầu tư, tăng sức hút cho dự án", vị đại diện nói.

Chủ đầu tư phân tích, La Tiên Villa cam kết pháp lý minh bạch, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước, điều chỉnh quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật. Điều này thể hiện dự án đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật, tạo nền tảng để đảm bảo tiến độ và cam kết với khách hàng.

Dự án cũng được chú ý với quy hoạch tổng thể. Phân khu nằm tại phường Bắc Nha Trang, trên trục Trần Phú nối dài, kế cận bến du thuyền quốc tế. 668 căn villa đều sở hữu hai mặt tiền, với 6 loại hình sản phẩm, 8 thiết kế không gian và 6 phong cách kiến trúc. Điều này tạo ra sự đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Toàn bộ thiết kế được tư vấn bởi các đơn vị quốc tế, phát triển theo mô hình compound khép kín đầu tiên tại Nha Trang.

Nhà đầu tư tham quan, tìm hiểu dự án. Ảnh: KDI

Chủ đầu tư thường xuyên tổ chức tham quan nhà mẫu, dự án, các sự kiện cộng đồng, giúp khách hàng trải nghiệm trực tiếp không gian sống và hệ tiện ích tại dự án.

Anh Lê Hoàng Nam, nhà đầu tư từ TP HCM, đánh giá La Tiên Villa hưởng lợi từ hạ tầng có sẵn. Hiện các tuyến đường giao thông nội khu hoàn thiện. Nhà hát Đó với hai show diễn Rối Mơ và Chum Show, các dãy phố thương mại, khu thể thao biển, bảo tàng ngọc trai... đón khách đều đặn. "Những yếu tố này tạo sôi động cho khu đô thị. Còn chủ nhân La Tiên Villa sẽ thừa hưởng nhịp sống sẵn có ngay từ khi nhận bàn giao đồng thời tạo tiềm năng khai thác cho thuê hoặc bán lại", anh Nam đánh giá.

Bên trong nhà mẫu La Tiên Villa tại dự án. Ảnh: KDI

Ông Quốc Toàn, Việt kiều về nước sinh sống, đánh giá cao địa thế dự án. Sau lưng La Tiên là núi Cô Tiên, chính diện là vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Tham quan nhà mẫu, ông thích những chi tiết gạch gió từ đất nung trên mặt dựng tòa nhà. Các khoảng hở trong công trình giúp đón gió biển, tạo sự thông thoáng cho không gian.

Hoài Phương