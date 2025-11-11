Lá thư nhỏ, gửi đến người con gái tôi chưa dám gọi là thân

Tôi sống theo quan điểm gia đình là số một, sống làm sao để cha mẹ không buồn rầu hay băn khoăn suy nghĩ về mình.

Chào quý độc giả, chị em phụ nữ thân mến! Lại một trời thu giữa phố phường, mùi hoa sữa ngào ngạo lòng thủ đô. Đã ngót nghét 10 năm dần trôi, từ lúc tôi bước chân lên giảng đường đại học. Mùi hoa vương vấn lối đi về, phố nhỏ hẻm xưa có chàng trai trẻ sớm mai vội vã dậy đi làm, tan tầm về với bóng lẻ loi. Nhìn ngày nối tiếp ngày dài thấm thoát đến nay đã 29 năm đón đông một mình, cái tuổi tưởng chừng họ đang sống trong cơn mưa tình yêu đôi lứa như bao người, cái tuổi đưa đón một người thương của bao người mà nó lại xa vời với tôi. Tôi đã rất cố gắng để tìm được một nửa của mình nhưng đều không được như ý. Tại sao nhiều người lại dối lòng lừa gạt một người như tôi? Trái tim tôi cũng biết nhớ, biết thương, biết vui và biết buồn. Người gieo cho tôi hy vọng để rồi lấy đi nó bởi sự ngây thơ không nghĩ ngợi, chỉ vì lợi danh như vậy.



Tôi là chàng trai lớn lên ở miền quê Hà Nam. Bố mẹ tôi hiền lành chất phát. Tôi cũng là một người điềm đạm theo lối xưa cha ông tâm đắc. Tôi sống theo quan điểm gia đình là số một, sống làm sao để cha mẹ không buồn rầu hay băn khoăn suy nghĩ về mình, mang lại cho mẹ cha điều họ hằng mong đợi. Tôi là người tin vào phật pháp, nhân quả. Tôi thường tới chùa, phủ Tây Hồ vào các ngày mùng một và rằm hàng tháng. Ở đó tôi cảm thấy cuộc sống dẫu vất vả nhưng cũng thảnh thơi. Tôi cũng tin sẽ có một ngày gặp được một nửa còn lại của mình. Tôi nhìn bề ngoài cũng tạm ổn, thu nhập không kém so với trang lứa.

Rất mong tìm một nửa kia của mình qua đây. Chỉ cần một người con gái sống biết trên biết dưới, hiếu thảo, có lòng vị tha, sống có tâm có đức. Không quan trọng vẻ xinh đẹp kiêu xa làm gì, bởi dù xinh đẹp ngọc ngà đến đâu thì thời gian cũng phai nhòa, còn cái nết mới đi theo tôi hết đời. Tôi dự định sẽ làm ăn, an cư lập nghiệp tại Hà Nội, nơi đây có nhiều mục tiêu để chúng ta cùng vượt qua, một điểm tựa sau này cho con trẻ.



Tôi mong có thể tìm được cô gái làm văn phòng hoặc công việc gì cũng được, không quan trọng việc người đang làm bởi đọc đến đây thì cô gái cần tìm sẽ hiểu được điều tôi nói. Chúng ta đều đã lớn, không còn vội vã để nói lời tán tỉnh ong bướm như các bạn trẻ ngoài kia nữa rồi, mong qua đây tìm được nửa kia còn khuyết của tôi. Hy vọng trời thu Hà Nội mang em đến đây.

