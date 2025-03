La Siesta Hội An Resort mang đậm dấu ấn văn hóa phố Hội

Quảng NamKhu nghỉ dưỡng có thiết kế đậm tính hoài cổ qua từng mái ngói rêu phong, giúp du khách tận hưởng sự bình yên giữa không gian thanh lịch, đầy nghệ thuật.

La Siesta Hội An Resort & Spa nằm tại vị trí 132 Hùng Vương, phường Thanh Hà chỉ cách phố cổ Hội An vài phút di chuyển. Nơi đây hiện lên như một ốc đảo thanh bình, nơi mỗi khoảnh khắc nghỉ dưỡng đều trở thành những kỷ niệm khó quên.

Không gian xanh mát bao trùm, những căn phòng duyên dáng mang phong cách truyền thống xen lẫn hiện đại, tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa, nơi du khách có thể thả lỏng và tận hưởng sự bình yên.

Không gian sảnh mang phong cách Indochine của La Siesta Hội An Resort. Ảnh: La Siesta Hoi An Resort & Spa

Bước chân vào khuôn viên resort, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành với vườn cây rợp bóng và hồ bơi xanh ngắt, mang đến cảm giác thư thái như được hòa mình vào thiên nhiên. Bên trong mỗi căn phòng là sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng và những đường nét kiến trúc mang đậm dấu ấn Hội An, tạo nên một không gian vừa ấm cúng, vừa đẳng cấp.

Khu nghỉ dưỡng được chia thành hai khu vực chính gồm Classic Wing mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ điển, gợi nhớ về vẻ đẹp truyền thống của phố Hội. và Club Wing với phong cách hiện đại và tiện nghi, lý tưởng cho những du khách yêu thích sự riêng tư và sang trọng.

Mỗi không gian tại La Siesta Hội An Resort đều được chăm chút tỉ mỉ, từ thiết kế nội thất đến cảnh quan.

Bên trong phòng Executive Suite tại La Siesta Hội An. Ảnh: La Siesta Hoi An Resort & Spa

Một trong những điểm nhấn tại La Siesta Hội An Resort & Spa chính là hệ thống 4 bể bơi đa dạng – nơi mỗi du khách đều có thể tìm thấy một khoảng không gian thư giãn lý tưởng.

Bể bơi vô cực mở ra khung cảnh đồng lúa bạt ngàn, mang đến cảm giác yên bình. Bể bơi nước mặn mang đến trải nghiệm thư thái như đang giữa đại dương. Bể bơi nước ngọt và bể bơi trẻ em phù hợp cho cả gia đình, mang đến những khoảnh khắc vui chơi trọn vẹn.

Khu vực hồ bơi vô cực tại La Siesta Hội An Resort & Spa. Ảnh: La Siesta Hoi An Resort & Spa

Tách mình khỏi nhịp sống vội vã, La Spa là du khách nơi có thể chạm vào sự an nhiên, tái tạo nguồn năng lượng tươi mới. Không gian tĩnh lặng, hương tinh dầu nhẹ nhàng trong không khí, những liệu pháp chăm sóc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại giúp cơ thể thư giãn.

Mỗi giây phút tại La Spa đều là một hành trình chữa lành, nơi bạn được vỗ về bởi những bàn tay lành nghề, đánh thức mọi giác quan, để tinh thần thư thái và sảng khoái hơn bao giờ hết.

La Siesta Hội An Resort không chỉ gây ấn tượng bởi không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn bởi trải nghiệm ẩm thực phong phú.

Red Bean Hội An – nơi thực khách có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam truyền thống như cao lầu, cơm gà Hội An, bánh mì phố Hội. The Temple Restaurant & Lounge là nhà hàng sang trọng phục vụ ẩm thực quốc tế kết hợp với các món Việt Nam theo phong cách hiện đại.

Không gian bên trong nhà hàng The Temple theo phong cách hiện đại, đầy tinh tế. Ảnh: La Siesta Hoi An Resort & Spa

Hội An vừa được Tripadvisor vinh danh vị trí thứ 11 trong hạng mục "Điểm đến tuyệt nhất trong những điểm đến tốt nhất" năm 2025 tại giải thưởng Travelers' Choice Awards.

Thành phố di sản này vẫn giữ nguyên nét trầm mặc, cổ kính với những con phố đèn lồng, mái ngói phủ rêu phong và nền văn hóa độc đáo. Hội An cũng ngày càng hấp dẫn du khách nhờ các trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, từ các khu resort sang trọng đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ẩm thực.

Yên Chi