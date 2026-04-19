La Pura sẽ cất nóc tòa căn hộ đầu tiên vào tháng 5

Zenia - tháp căn hộ đầu tiên thuộc dự án La Pura đang trong giai đoạn hoàn thiện kết cấu, dự kiến sẽ cất nóc vào tháng 5.

Theo đơn vị phát triển, tháp Zenia - phân khu ra mắt đầu tiên của dự án La Pura đã hoàn tất sàn 37, đang lên tầng 38. Tháp Risa lên đến tầng 22. Ở tháp Lusso Saigon vừa ra mắt, nhà thầu đã bổ sung thêm cẩu tháp và đang thi công kết cấu đến tầng 4.

Tiến độ thi công được cập nhật liên tục. Ảnh: Phát Đạt

Dự án được chia dự án thành nhiều mũi thi công song song nhằm duy trì tiến độ xây dựng. Tổng thầu Central phối hợp cùng đơn vị giám sát Artelia kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai.

Đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị làm việc trực tiếp với các đối tác để phân bổ nhân sự hợp lý, tăng tốc tiến độ nhưng vẫn giữ kỷ luật thi công. Các đội ngũ kỹ thuật theo dõi sát từng hạng mục để hạn chế sai lệch và đảm bảo chất lượng công trình.

Tiến độ tổng thể dự án. Ảnh: Phát Đạt

Phát Đạt cũng cập nhật tiến độ định kỳ trên website và kênh YouTube của dự án. Theo đại diện đơn vị, cách làm giúp khách hàng theo dõi các cột mốc quan trọng và nắm thông tin căn hộ rõ ràng hơn.

Song song tiến độ xây dựng, dự án hưởng lợi từ hạ tầng khu vực. Tuyến đại lộ thương mại rộng 60 m (quốc lộ 13) trước dự án đã hoàn thiện phân làn, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi. Toàn tuyến dự kiến mở rộng đồng bộ trong giai đoạn 2027-2028, trùng thời điểm bàn giao dự án.

Mặt tiền đại lộ đoạn trước dự án đã hoàn thiện phân làn. Ảnh: Phát Đạt

Song song, quy hoạch tuyến metro đi qua khu vực cũng dần hình thành. Khi đưa vào vận hành, tuyến này có thể rút ngắn thời gian kết nối và góp phần gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Khách hàng tham quan sa bàn dự án. Ảnh: Phát Đạt

Phát Đạt kỳ vọng sự cộng hưởng giữa tiến độ xây dựng cùng thi công hạ tầng sẽ tạo lực đẩy cho dự án. Khu vực này tập trung nhiều doanh nghiệp FDI, quy tụ hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao, qua đó hình thành nhu cầu ở thực và thuê nhà.

Song Anh