LA Home xây công viên trung tâm hơn 2 ha

Prodezi hợp tác với nhà thầu Cao Lê Land Concept xây dựng công viên trung tâm 2,2 ha với nhiều hạng mục cảnh quan, cây xanh, không gian cộng đồng, nằm giữa khu đô thị LA Home 100 ha.

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu xây dựng diễn ra ngày 27/12. Công viên là một trong những hạng mục trọng điểm trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái sống tại khu đô thị LA Home, tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Trong quy hoạch tổng thể, công viên trung tâm được bố trí tại vị trí lõi, đóng vai trò không gian xanh chủ đạo, kết nối các phân khu nhà ở và tiện ích. Công trình tích hợp nhiều hạng mục như đài phun nước, vườn hoa, vườn thiền, khu sinh hoạt cộng đồng và sân chơi trẻ em, phục vụ nhu cầu vui chơi, vận động, thư giãn cho cư dân nhiều thế hệ.

Phối cảnh công viên trung tâm tại LA Home. Ảnh: Prodezi

Theo chủ đầu tư, việc ưu tiên triển khai công viên trung tâm ngay từ giai đoạn đầu nhằm bảo đảm không gian sống hoàn chỉnh khi cư dân về ở, thay vì phát triển tiện ích sau khi bàn giao nhà.

Ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng giám đốc Prodezi Long An, cho biết doanh nghiệp lựa chọn các đơn vị thiết kế và thi công cảnh quan có kinh nghiệm để bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá trị thẩm mỹ cho công trình. Ngoài Cao Lê Land Concept chịu trách nhiệm thi công, đơn vị hợp tác với Swan & Maclaren cho thiết kế, coi đây là hạng mục tạo nền tảng cho chất lượng sống dài hạn.

Đại diện Cao Lê Land Concept đánh giá công viên đóng vai trò gắn kết cộng đồng, khuyến khích lối sống vận động và sinh hoạt ngoài trời - yếu tố ngày càng được coi trọng trong các khu đô thị mới. "Những mảng xanh, lối đi bộ, và các khu vực thể thao sẽ góp phần tạo ra một môi trường lý tưởng, khuyến khích lối sống lành mạnh và hòa nhập với thiên nhiên", đại diện này nói.

Lễ ký kết hợp tác Prodezi và Cao Lê Land Concept. Ảnh: Prodezi

Việc khởi động xây dựng công viên trung tâm diễn ra trong bối cảnh LA Home đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Tháng 11, phân khu River Park đã khởi công, trong khi phân khu đầu tiên LA Sol đã hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan.

Hiện hệ thống giao thông nội khu, hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng của dự án đang được triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư đã đưa vào vận hành trung tâm thể dục thể thao rộng khoảng 1 ha, gồm hồ bơi điện phân muối, sân tennis, pickleball và sân thể thao đa năng. Các dãy nhà thấp tầng đang được xây dựng theo kế hoạch, dự kiến bàn giao trong năm 2026.

Song song đó, dự án nhà ở xã hội thuộc LA Home đã hoàn thành phần móng và kết cấu chính, góp phần hình thành sớm cộng đồng cư dân đầu tiên trong khu đô thị.

Nhiều hạng mục hạ tầng, cảnh quan tại LA Home đã hoàn thiện. Ảnh: Prodezi

Theo đại diện chủ đầu tư, các tiện ích nội khu - trong đó có công viên trung tâm – được ưu tiên hoàn thiện trước thời điểm bàn giao nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và cho thuê, đón đầu làn sóng chuyên gia, lao động tại khu công nghiệp sinh thái Prodezi liền kề khi các nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2026.

Tiến độ LA Home đang song hành với nhịp phát triển hạ tầng khu Tây TP HCM. Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (lộ giới 60 m), tuyến kết nối trực tiếp dự án với TP HCM, đã hoàn thiện đoạn đi qua khu đô thị và dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý I/2026.

Cùng với đó, cầu Mai Bá Hương đang được nâng cấp để tăng khả năng kết nối về trục Trần Đại Nghĩa - Tỉnh lộ 10. Tuyến Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến khởi công năm 2026, trong khi cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 đang tiến gần giai đoạn hoàn thiện, tạo mạng lưới kết nối đa hướng cho khu vực.

