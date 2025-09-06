LA Home tung giỏ hàng nhà phố thương mại từ 4,99 tỷ đồng

Nhà phố thương mại công năng kép phân khu River Park có giá từ 4,99 tỷ đồng, hưởng lợi nhờ vị trí và tiện ích từ tổ hợp đô thị - công nghiệp quy mô 500 ha.

River Park là phân khu thứ hai của LA Home - khu đô thị nằm trên mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh rộng 60 m, cửa ngõ của khu Tây TP HCM. Ba tuyến phố thương mại công năng kép tại đây được quy hoạch lộ giới 18 m, mặt tiền rộng, cảnh quan xanh và áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Mỗi căn được thiết kế với tầng trệt phù hợp kinh doanh F&B, thời trang, showroom, văn phòng dịch vụ; các tầng trên tách biệt cho nhu cầu ở hoặc cho thuê.

Mỗi tuyến phố đều nằm giữa và kết nối trực tiếp đến hệ tiện ích lớn của khu đô thị gồm trung tâm thể dục thể thao đa năng 1 ha, trung tâm thương mại 3 ha, công viên trung tâm 2,2 ha và hệ thống trường học liên cấp chuẩn quốc tế.

Phối cảnh các tuyến phố thương mại đa công năng tại River Park. Ảnh: LA Home

Vị trí liền kề Khu công nghiệp Prodezi 400 ha - nơi sẽ tập trung hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao, tạo nguồn khách hàng thường xuyên cho hoạt động kinh doanh và cho thuê. River Park còn hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng gồm cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và đường Võ Văn Kiệt nối dài. Với lợi thế này, sản phẩm nhà phố thương mại công năng kép gia tăng tiềm năng đón lưu lượng khách từ nội và ngoại khu.

Giỏ hàng mới công bố có giá từ 4,9 tỷ đồng mỗi căn. Người mua thanh toán 25% vốn tự có tới khi nhận bàn giao (dự kiến tháng 1/2027). Phần còn lại được vay tối đa 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% trong 18 tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư áp dụng các mức chiết khấu khác nhau cho khách mua sớm, thanh toán nhanh, hoặc mua sỉ. Mức chiết khấu cộng dồn có thể tối đa 12%, tương đương khoảng 600 triệu đồng. Chính sách này áp dụng đến hết tháng 9.

Phối cảnh một tuyến phố thương mại liền kề Trung tâm thương mại 3 ha. Ảnh: LA Home

Theo xu hướng chung của thị trường bất động hiện nay, các sản phẩm đa công năng "vừa ở vừa kinh doanh" được đánh giá cao nhờ khả năng khai thác linh hoạt và vận hành thực tế.

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2025 của Batdongsan thể hiện, 66% nhà đầu tư có kế hoạch giữ tài sản trong 3–10 năm. Trong đó 39% chọn giai đoạn 3–5 năm và 27% nắm giữ 5-10 năm. Chỉ 12% có ý định bán trong vòng dưới một năm, cho thấy chiến lược "lướt sóng" đã dần nhường chỗ cho nhu cầu tích sản dài hạn kết hợp khai thác thực.

Báo cáo của VNDirect cũng ghi nhận, doanh thu bán nhà phố thương mại (shophouse) trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 272% so với cùng kỳ 2024, đạt 744 tỷ đồng, phản ánh sức hút trở lại của phân khúc nhà phố thương mại có công năng kép vừa để ở vừa kinh doanh, cho thuê. Theo chủ đầu tư, sự kết hợp giữa vị trí, quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và chính sách tài chính linh hoạt giúp River Park trở thành lựa chọn tiềm năng cho nhà đầu tư trung - dài hạn.

Hoài Phương