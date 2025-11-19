La Home khởi công phân khu nhà phố River Park

River Park với các sản phẩm nhà phố liền kề khởi công sáng 19/11, hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích đô thị 100 ha và loạt hạ tầng khu Tây TP HCM đang về đích.

Lễ khởi công đánh dấu giai đoạn phát triển mới của dự án khu đô thị La Home quy mô 100 ha. Trước River Park, khu đô thị đã khởi công phân khu La Sol vào tháng 5.

Dòng sản phẩm chủ lực của phân khu là nhà phố liền kề 6x15 m, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng. Mỗi căn có tầng thượng mở rộng, cho phép bố trí vườn cây, khu thư giãn hoặc BBQ ngoài trời - xu hướng nhà ở sinh thái được nhiều người trẻ lựa chọn. Với mức giá từ 3,79 tỷ đồng mỗi căn, sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống kết nối thiên nhiên, thuận tiện di chuyển và có tiềm năng khai thác thương mại.

Phối cảnh nhà phố liền kề 6x15 m với mức giá từ 3,79 tỷ đồng mỗi căn. Ảnh: Prodezi

Phân khu thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của LA Home như công viên trung tâm, trường học liên cấp quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu thể thao và các tiện ích cảnh quan. Một phần tiện ích đã hoàn thiện và vận hành, số còn lại đang triển khai song song với tiến độ xây dựng.

River Park được xem là phân khu trung tâm của LA Home, nằm liền kề trục đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh. Tuyến đường kết nối trực tiếp từ Bến Lức đến TP HCM, tính đến đầu tháng 11 đã hoàn thiện 85% khối lượng thi công. Từ đây, cư dân mất khoảng 5 phút di chuyển vào ranh thành phố và kết nối nhanh với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và tuyến Võ Văn Kiệt nối dài (dự kiến khởi công đầu năm 2026).

Với vị trí này, phân khu được kỳ vọng đón dòng cư dân dịch chuyển từ TP HCM về khu vực vệ tinh, cũng như lượng chuyên gia và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận, đặc biệt là khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400 ha nằm kế cận. Yếu tố vị trí giúp phân khu có lợi thế về nhu cầu ở thật, cho thuê và phát triển dịch vụ.

Chủ đầu tư Prodezi cho biết lễ khởi công River Park là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết trong việc phát triển đúng tiến độ toàn khu đô thị. Khi hạ tầng khu vực hoàn thiện, phân khu được kỳ vọng trở thành điểm sáng của khu Tây TP HCM - nơi nhu cầu an cư và đầu tư đều đang tăng mạnh.

Lễ khởi công River Park sáng 19/11. Ảnh: Prodezi

Hiện cửa ngõ Tây TP HCM có tốc độ đầu tư hạ tầng nhanh. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km, vốn gần 29.000 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến thông xe năm 2026. Vành đai 3 TP HCM với tổng vốn 75.000 tỷ đồng đã đạt hơn 80% khối lượng thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật trong năm nay. Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (dài 4,5 km, lộ giới 60 m) sẽ hoàn thành vào cuối năm.

Cùng với đó, các trục liên vùng như cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Vành đai 4 quy mô 120.000 tỷ đồng và đường Võ Văn Kiệt nối dài đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực. Sự kết nối này giúp LA Home hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, thuận lợi phát triển mô hình đô thị sinh thái - công nghiệp - dịch vụ.

Theo giới chuyên môn, khi các dự án hạ tầng lớn đồng loạt hoàn thành, bất động sản khu Tây sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. LA Home với lợi thế quy hoạch, không gian sinh thái và vị trí chiến lược được dự báo nằm trong nhóm tài sản có biên độ tăng giá tốt trung đến dài hạn.

Hoài Phương