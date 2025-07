LA Home khai trương nhà mẫu theo chuẩn sống xanh EDGE

Nhà mẫu của LA Home gồm shophouse và nhà phố liền kề với thiết kế tối ưu công năng, tiết kiệm vận hành và phù hợp xu hướng sống bền vững, ra mắt ngày 20/7.

Hai dòng sản phẩm nhà mẫu được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE (IFC) gồm: shophouse tiêu chuẩn và nhà phố liền kề ngang 6 m.

Đại diện chủ đầu tư cắt băng khai trương nhà mẫu. Ảnh: Prodezi Long An

Mẫu shophouse có mặt tiền thoáng rộng, thiết kế lối đi riêng biệt giữa không gian sinh hoạt và khu vực kinh doanh. Chủ đầu tư đánh Prodezi Long An giá, đây giải pháp lý tưởng cho mô hình "vừa ở vừa khai thác thương mại", đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng thực tế.

Trong khi đó, nhà phố liền kề ngang 6 m hút hàng nhờ thiết kế thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên. Ban công rộng, bố cục tầng linh hoạt, phù hợp gia đình nhiều thế hệ. Đặc biệt, tầng trệt có thể linh hoạt chuyển đổi công năng để kinh doanh hoặc cho thuê, gia tăng giá trị khai thác và mở rộng dư địa đầu tư lâu dài.

Việc áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE cho hai dòng sản phẩm này giúp tiết kiệm điện, nước, chi phí vận hành, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Chuẩn sống xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (thuộc Ngân hàng Thế giới) phát triển. Bộ công cụ đo lường và định hướng thiết kế giúp các công trình phát triển bền vững, tiết kiệm, phù hợp xu hướng sống hiện đại, có trách nhiệm với môi trường.

Không gian phòng khách nhà phố liền kề 6 m. Ảnh: Prodezi Long An

Đại diện chủ đầu tư cho biết, nhà mẫu chính thức đi vào vận hành là cột mốc trong lộ trình hiện thực hóa dự án. Sự kiện còn khẳng định cam kết của Prodezi Long An và đơn vị phát triển Hướng Việt Holdings, trong việc kiến tạo đô thị xanh, hiện đại và bền vững tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Buổi ra mắt hút đông đảo khách hàng đến tham quan, trải nghiệm không gian sống hiện đại, công năng linh hoạt cùng tiềm năng khai thác thực tế cao.

Bà Thùy Dương (TP HCM), khách tham dự sự kiện, cho biết đã tham khảo nhiều dự án, song LA Home để lại ấn tượng với không gian sống gần gũi với thiên nhiên mà vẫn toát lên sự hiện đại, tiện nghi. "Mỗi góc nhà được sắp xếp vừa vặn, làm tôi có cảm giác như đang đặt chân vào tổ ấm của gia đình mình trong tương lai", bà Dương nói.

Nhiều khách hàng tham dự lễ khai trương. Ảnh: Prodezi Long An

Kiến trúc LA Home được phát triển theo phong cách Modern (70%) kết hợp Wabi-sabi (30%), lồng ghép hình ảnh sông nước Nam Bộ vào từng đường nét, tạo nên sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Mảng xanh hiện diện từ cổng vào đến ban công, mang lại cảm giác sống chậm, sống xanh giữa lòng đô thị. Chất liệu nội thất được tuyển chọn kỹ lưỡng, từ đá marble, gỗ tự nhiên đến vải dệt cao cấp, kết hợp ánh sáng bố trí khéo léo, tạo nên tổng thể thẩm mỹ hài hòa.

Ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Prodezi Long An cho biết, nhà mẫu giúp khách hàng cảm nhận rõ ràng hơn tổ ấm tương lai, từ đó hình dung trọn vẹn về không gian sống sinh thái, tiện nghi và giàu tiềm năng đầu tư.

"LA Home là dấu ấn tâm huyết của Prodezi Long An và Hướng Việt Holdings trên hành trình kiến tạo chốn an cư, là môi trường sống đáng giá, gắn liền với phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng", ông Quân nói.

Khu nhà mẫu LA Home đã hoàn thiện. Ảnh: Prodezi Long An

Dự án LA Home tọa lạc trên trục đường Lương Hòa - Bình Chánh, cách TP HCM 5 phút di chuyển, có lợi thế cảnh quan ven sông với 7 dòng kênh len lỏi qua từng phân khu. Không gian sống tại đây như khu nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị, thiên nhiên giao hòa, khí hậu trong lành và nhịp sống hiện đại được cân bằng.

Sau hơn một năm thi công, dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Loạt tiện ích nội khu đã đi vào vận hành gồm: hồ bơi điện phân muối, sân tennis, sân pickleball, khu gym, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thể thao đa năng, nhà điều hành... Loạt tiện ích được đầu tư bài bản, thi công đúng tiến độ.

Hoàng Đan