LA Home cất nóc khu chung cư nhà ở xã hội

Chủ đầu tư khu đô thị LA Home tổ chức lễ cất nóc hai khối nhà cao 8 tầng với hơn 400 căn hộ cho khoảng 1.200 cư dân, ngày 22/4.

Công trình cất nóc sớm 3 tháng so với kế hoạch, cho thấy năng lực tổ chức thi công của chủ đầu tư Prodezi, đơn vị phát triển Hướng Việt và tổng thầu Viteccons. Sau lễ cất nóc, công trình sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện và và bàn giao nhà cho cư dân vào tháng 12 năm nay.

Đại biểu tiến hành nghi thức cất nóc dự án. Ảnh: Prodezi

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng giám đốc Prodezi Long An cho biết lễ cất nóc là cột mốc quan trọng, đồng thời thể hiện cam kết tiến độ, chất lượng của chủ đầu tư. Ông kỳ vọng dự án góp phần thu hút nhân lực, phát triển kinh tế xã hội khu vực Bến Lức, Tây Ninh (Long An cũ).

"Dự án được phát triển, theo tiêu chuẩn cao về chất lượng, kiến trúc và an toàn, hướng đến một không gian sống xanh mát, hiện đại trong tổng thể khu đô thị sinh thái LA Home", ông Quân nói.

Ông Huỳnh Thiên Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Prodezi

Khu chung cư nhà ở xã hội nằm trong tổng thể đô thị 100 ha, liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400 ha và các khu công nghiệp lớn tại Bến Lức. Theo chủ đầu tư công trình trực tiếp giải bài toán ở thực cho lực lượng lao động đang tăng nhanh tại khu vực, đồng thời tạo nền tảng cư dân đủ lớn để thúc đẩy vận hành một khu đô thị giàu sức sống.

1.200 cư dân tại khu nhà ở xã hội tạo ra nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và liên tục cho toàn khu, từ ăn uống, mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe đến thể thao, giải trí và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Nhu cầu này giúp tăng sức bật cho các sản phẩm nhà phố, shophouse.

Cụm chung cư nhà ở xã hội thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích của khu đô thị như công viên trung tâm, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học liên cấp quốc tế. Từ đây, cư dân cũng có thể tiếp cận thuận tiện với các tiện ích ngoại khu như trường học liên cấp, trung tâm hành chính xã, trung tâm y tế.

Phối cảnh khu chung cư nhà ở xã hội nằm giữa khu đô thị LA Home. Ảnh: Prodezi

Việc hoàn thiện chung cư nhà ở xã hội diễn ra song song với tiến độ của nhiều hạng mục trọng điểm khác. Tính đến giữa tháng 4, khu đô thị đã hoàn tất hệ thống hạ tầng kỹ thuật; trung tâm thể dục thể thao đa năng đã đi vào hoạt động; công viên trung tâm quy mô 2,2 ha đang được đẩy nhanh thi công để vận hành trong tháng 6. Bên cạnh đó, các căn nhà thấp tầng thuộc phân khu LA Sol đang được hoàn thiện để bàn giao cho cư dân vào quý IV/2026. Phân khu River Park đang thi công xây dựng.

Hoài Phương