Lá gan 'gục ngã' sau hơn một tuần nhậu liên tục

TP HCMNạp liên tục nửa lít rượu mỗi ngày trong hơn một tuần, người đàn ông 47 tuổi đã đẩy lá gan vào tình trạng suy kiệt trầm trọng, buộc bác sĩ phải dùng đến phác đồ rủi ro cao để giành lại sự sống.

Ngày 20/3, BS.CK1 Hà Phúc Tuyên, Phó Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy cấp với các biểu hiện vàng da tăng nhanh, bụng chướng to, cơ thể suy kiệt, mệt mỏi và chán ăn hoàn toàn. Gia đình cho hay ông có thói quen uống rượu kéo dài nhiều năm, đặc biệt nhậu liên miên suốt một tuần dịp Tết, mỗi ngày nạp khoảng nửa lít rượu. Trước đó ông từng có dấu hiệu vàng da nhưng chưa từng đi khám.

Bác sĩ chẩn đoán viêm gan do rượu mức độ rất nặng. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ tích cực và ngưng hoàn toàn thức uống có cồn. Tuy nhiên, tình trạng không có dấu hiệu thuyên giảm, mức độ vàng da ngày càng nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước diễn tiến ngày một xấu, bác sĩ Tuyên cùng êkíp hội chẩn khẩn, đi đến quyết định sử dụng phác đồ corticoid.

"Đây là phương pháp điều trị đặc hiệu dành cho các trường hợp viêm gan do rượu nặng nhưng lại là con dao hai lưỡi tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với người bệnh có thể trạng suy kiệt", bác sĩ nói.

Quá trình điều trị đòi hỏi sự giám sát cực kỳ chặt chẽ, buộc các bác sĩ phải liên tục theo dõi để kiểm soát và loại trừ nguy cơ nhiễm trùng, tầm soát biến chứng xuất huyết tiêu hóa, đồng thời đánh giá chức năng thận cùng các diễn tiến liên quan mỗi ngày.

Sau hai ngày, tình trạng bệnh bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Hơn một tuần tiếp theo, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, ăn uống tốt hơn, vàng da giảm dần. Đánh giá bằng thang điểm chuyên biệt cho thấy bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị. Quá trình theo dõi sát sao kéo dài gần ba tuần kết thúc bằng việc người bệnh qua cơn nguy kịch, các chỉ số dần ổn định và được xuất viện để tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Tuyên, gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ độc tính của rượu bia. Thế nhưng, tổn thương gan thường diễn tiến vô cùng âm thầm. Ở giai đoạn đầu, các biểu hiện thường rất mơ hồ như mệt mỏi, ăn kém, đầy bụng hay chướng bụng nhẹ khiến nhiều người dễ dàng bỏ qua. Thực tế lâm sàng cho thấy, khi bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu bùng phát ra bên ngoài như vàng da, vàng mắt thì bệnh đã bước vào giai đoạn nặng, thậm chí đối mặt với cửa tử.

Bác sĩ lưu ý người dân cần uống rượu bia có kiểm soát, đặc biệt là trong những dịp nghỉ lễ tết dài ngày. Tuyệt đối không uống rượu bia liên tục trong nhiều ngày, cần tự giới hạn lượng cồn tiêu thụ mỗi lần và xóa bỏ tâm lý "ngày lễ nên uống thoải mái". Lưu ý không ép người khác uống, biết từ chối khi cơ thể không cho phép và ăn uống đầy đủ trước khi dùng rượu bia để giảm thiểu tác động trực tiếp lên gan và dạ dày. Nếu nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, chán ăn, chướng bụng hoặc vàng da sau các cuộc nhậu, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.

Lê Phương