Lá gan của người anh cứu em trai thoát chết

TP HCMAnh Công, 40 tuổi, đột ngột hôn mê, cách duy nhất để sống là ghép gan khẩn cấp, được người anh 44 tuổi tình nguyện hiến gan.

Ngày 3/10, thiếu tá, Ths.BS.CK1 Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng ghép gan Bệnh viện Quân y 175, cho biết anh Công tiền sử viêm gan B mạn tính, được theo dõi định kỳ và dùng thuốc kháng virus. Sau một tháng tạm ngưng thuốc do bận công tác, anh mệt mỏi, chán ăn, vàng da, nhập viện với chỉ số men gan và bilirubin tăng cao, chức năng gan suy giảm.

Chỉ trong chưa đầy 48 giờ, bệnh nhân từ tỉnh táo chuyển sang hôn mê gan nặng (hội chứng não gan độ 4) kèm rối loạn đông máu, tiên lượng gần như chắc chắn tử vong. Hội đồng chuyên môn xác định ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất cứu bệnh nhân. Chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng trước tình thế sinh tử không thể chần chừ, người anh tình nguyện hiến gan cho em. Toàn bộ quy trình sàng lọc, hội chẩn, chuẩn bị phẫu thuật được hoàn tất chưa đầy hai ngày trong khi nếu theo đúng quy trình phải mất vài tháng.

"Tình trạng suy gan cấp của bệnh nhân tiến triển rất nhanh, đặc biệt nhiễm độc não dù liên tục thay huyết tương và lọc máu, tiên lượng cực kỳ xấu nên êkíp phải chạy đua với tử thần", bác sĩ Mạnh nói.

Các y bác sĩ trong kíp mổ ghép gan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca mổ kéo dài hơn 8 giờ, với hàng trăm y bác sĩ, kỹ thuật viên từ nhiều chuyên khoa. Kết quả, lá gan ghép hoạt động tốt, 24 giờ hậu phẫu anh Công tỉnh táo, các chỉ số hồi phục tích cực, còn người anh sức khỏe ổn định.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là ca ghép gan thứ 9 tại viện, ghi dấu mốc lần đầu nơi này tự thực hiện ghép tạng với sự hỗ trợ của hai chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bệnh nhân hồi phục sau mổ. Ả: Bệnh viện cung cấp

Bệnh não gan do suy gan cấp là tình trạng rối loạn ý thức từ nhẹ đến hôn mê sâu, do gan không còn đủ chức năng thải độc, đi kèm rối loạn đông máu, nguy cơ tử vong cao. Ở bệnh nhân viêm gan B, việc tự ý ngừng thuốc kháng virus có thể gây bùng phát virus và phản ứng miễn dịch mạnh, dẫn đến suy gan cấp nặng hoặc tối cấp, đe dọa tính mạng. Việc ngừng thuốc chỉ được cân nhắc nghiêm ngặt theo chỉ định bác sĩ, kết hợp theo dõi chặt chẽ men gan và các chỉ số đi kèm.

Lê Phương