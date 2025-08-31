Lá gan của con trai cứu sống bố 'chỉ còn 36 tiếng đếm ngược'

Khi bác sĩ thông báo bố chỉ còn 36 tiếng đếm ngược để ghép gan, người con trai 19 tuổi xung phong hiến tặng một phần lá gan cứu sống bố.

Khoảng hai tuần nay người bố mệt mỏi, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ, bác sĩ chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính. Ông điều trị tại bệnh viện tuyến dưới 4 ngày, chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 13/8, phác đồ gồm thuốc kháng sinh, bổ trợ chức năng gan, thay huyết tương hai lần. Tình trạng xấu dần, một tuần sau bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thay huyết tương ngày 22/8, điều trị tích cực.

"Tình trạng bố lúc đó rất nặng. Bác sĩ thông báo tính từ thời gian hôn mê ông còn 72 giờ để ghép gan nhưng đã hôn mê một ngày rồi tức là chỉ còn 36 tiếng đếm ngược", người con trai kể, thêm rằng mọi thành viên trong gia đình làm các xét nghiệm để hiến gan song chỉ có con trai và mẹ tương thích.

Tuy nhiên mẹ mới sinh em bé được hơn hai tháng, người con trai quyết định hiến tặng một phần gan cho bố. Ngày 24/8, các bác sĩ tiến hành ghép gan thành công cho bệnh nhân.

Đây là một trong 5 ca ghép gan được Bệnh viện 108 thực hiện liên tiếp trong tuần cuối của tháng 8. Khi cả nước hân hoan mừng ngày Quốc khánh 2/9, ở một góc nhỏ bệnh viện, ánh đèn phòng mổ sáng suốt đêm. Không có ngày nghỉ lễ, các bác sĩ bền bỉ giành sự sống cho người bệnh suy gan cấp, ung thư gan, bởi họ chỉ có một cơ hội sống duy nhất là ghép gan. 5 ca ghép gồm ghép theo kế hoạch, ghép gan cấp cứu, ghép gan từ người cho sống.

Như bệnh nhân nam 60 tuổi ở Ninh Bình, được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tái phát đa ổ. Năm 2023, ông đã phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan. Lần này ông khám sức khỏe định kỳ phát hiện khối u gan tái phát và được tư vấn ghép gan.

PGS. TS. Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, cho biết ghép gan ở những bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt gan trước đó thường phức tạp và khó khăn hơn vì tình trạng dính do mổ cũ. Đồng thời hệ thống mạch máu và đường mật bên trái đã bị cắt bỏ, khiến việc tạo hình và thực hiện các miệng nối trở nên khó khăn.

Sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ.

"5 bệnh nhân từng đứng giữa ranh giới sống - chết, giờ đang hồi phục tốt, đây chính là món quà quý báu dành cho những người thầy thuốc quân y", PGS Quang nói.

Các bác sĩ ghép gan qua nội soi. Ảnh: Lan Hương

Cũng theo PGS Quang, ở các ca ghép gan trong tuần qua, các bác sĩ đều lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi. Đây là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị dụng cụ máy móc hiện đại, đồng bộ.

Phương pháp này đem lại nhiều lợi ích cho người hiến gan như can thiệp ít xâm lấn giúp giảm đau sau mổ tốt hơn mổ mở, thời gian phục hồi nhanh hơn, tính thẩm mỹ cao trong khi kết quả tương đương với mổ mở.

Ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện 108 vào tháng 11/2021. Đến nay nơi này đã thực hiện thành công trên 90 trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép. Trên thế giới chỉ có một số ít Trung tâm Gan mật và Ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc mới có thể thực hiện được phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống.

Bệnh viện thực hiện ghép gan cách đây hơn 8 năm, là trung tâm có số lượng ghép gan từ người hiến sống nhiều nhất Đông Nam Á.

Lê Nga