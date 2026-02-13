Lá gan của con trai cứu mẹ thoát cửa tử ngày giáp Tết

Người phụ nữ 56 tuổi viêm gan B nhiều năm dẫn đến suy gan cấp nguy cơ tử vong, được con trai hiến gan để ghép cứu mẹ.

Một tháng trước nhập viện, bà mệt mỏi, chán ăn, vàng da tăng dần. Bà đã 8 lần thay huyết tương song chức năng gan vẫn không cải thiện, hai lần rơi vào hôn mê gan, nguy cơ tử vong cao. Gia đình chuyển bà đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ nhận định ghép gan là cơ hội sống duy nhất của bệnh nhân.

Các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa, vừa hồi sức tích cực vừa khẩn trương tìm kiếm người hiến gan phù hợp để rút ngắn thời gian chờ mổ. Bốn người trong gia đình tham gia kiểm tra sàng lọc, kết quả con trai bệnh nhân là người phù hợp các chỉ số để hiến gan.

"Nếu mẹ hôn mê thêm lần nữa, có thể chúng tôi sẽ mất mẹ mãi mãi", người con trai chia sẻ, thêm rằng "Tết cận kề mà gia đình ai cũng thấp thỏm".

Ca phẫu thuật hiến ghép gan diễn ra sáng 8/2, với sự hỗ trợ chuyên môn từ bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau 4 ngày hậu phẫu, đến 13/2, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng vàng da giảm rõ, không còn dấu hiệu não gan, chức năng gan ghép hoạt động tốt. Người con trai hiến gan cũng hồi phục ổn định, có thể tự đi lại, ăn uống.

Người mẹ vẫy tay chào con từ phòng cách ly sau ca phẫu thuật ghép gan. Ảnh: Tuấn Anh

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết suy gan cấp tiến triển rất nhanh, "thời gian tính bằng giờ". Do đó, êkíp phải triển khai đồng thời các quy trình hồi sức, xét nghiệm, tính toán thể tích mảnh gan ghép và hoàn tất thủ tục để ca phẫu thuật ghép diễn ra sớm nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Đây là ca ghép gan thứ tư được Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện tính từ tháng 10/2025 đến nay. Đội ngũ y tế bệnh viện mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân suy gan cấp nhờ sự phối hợp chuyên môn và quyết định hiến tạng kịp thời của người thân.

Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á về số ca ghép tạng, đồng thời là quốc gia duy nhất trong khu vực duy trì hơn 1.000 ca hiến - ghép mỗi năm kể từ năm 2022.

Nguyễn Đông