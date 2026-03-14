Là cháu đích tôn, tôi có ích kỷ khi không cưới vợ, chỉ sống cho riêng mình

Tôi là gay, đã có bạn trai, hạnh phúc bên Australia, không muốn có con; bố mẹ giục lấy vợ có con, tôi chỉ bảo chưa tìm được ai hợp.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Nghệ An. Vượt lên những mỉa mai và chế giễu lúc trước, tôi đã tự nỗ lực lấy học bổng và may mắn giờ định cư ở Australia. Ở làng, tôi là người đầu tiên làm được như vậy, cũng có chút tự hào dù nhỏ thôi. Nhà có 3 chị em, tôi con trai út, hai chị gái có chồng và con ở miền Nam. Tôi là cháu đích tôn, nhà tôi có nhà thờ họ. Em trai họ (con của chú) đã có con trai.

Tôi là gay, đã có bạn trai, hạnh phúc bên Australia, không muốn có con. Tôi 31 tuổi, bố mẹ giục lấy vợ có con. Tôi không nói gì, chỉ bảo chưa tìm được ai hợp. Tôi tự lập, tài chính ổn định. Tôi chưa comeout (công khai xu hướng tính dục) với bố mẹ, một phần vì bố mẹ gần 70 tuổi, có bệnh nền. Là cháu đích tôn nên tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi có sai không khi nghĩ tới mình nhiều hơn, kiểu chỉ có một lần để sống nên tôi muốn sống hạnh phúc? Xin cho lời khuyên. Cảm ơn mọi người.

Huy Hoàng