L10s Ultra Gen 3 với lực hút 25.000 Pa, giá 21 triệu đồng

Thiết kế robot không khác biệt so với thế hệ trước với dạng tròn và cụm Lidar lồi ở phía trên. Trong phân khúc tầm trung, mẫu Xiaomi Vacuum 5 và Ecovacs Deebot T80 Omni có thiết kế phẳng không dùng radar nên khả năng chui vào gầm bàn, gầm giường tốt hơn.

L10s Ultra Gen 3 trang bị công nghệ tránh chướng ngại vật bằng laser động và điều hướng thông minh Pathfinder, giúp quét 360 độ để nhận diện và đi vòng qua các vật cản như giày dép. Robot lập bản đồ nhanh và chính xác. Với mặt sàn hơn 100 m2, model chỉ mất khoảng 10 phút để lập bản đồ, và người dùng có thể xem ở dạng 2D hoặc 3D. Robot tự động điều chỉnh chiến lược làm sạch cho từng phòng dựa trên bố cục, loại sàn và vị trí nội thất, đồng thời đề xuất chế độ phù hợp nhất.