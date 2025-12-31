L10s Ultra Gen 3 với lực hút 25.000 Pa, giá 21 triệu đồng

L10s Ultra thế hệ thứ ba là robot hút bụi tầm trung mới nhất của Dreame. Dù hãng định giá sản phẩm 21,49 triệu đồng, mức thực tế tại các nhà bán lẻ là 16,9 triệu đồng. Sản phẩm nằm chung phân khúc với Xiaomi Vacuum 5, Ecovacs Deebot T80 Omni và Qrevo Curv 2 Flow.
Trạm sạc không thay đổi thiết kế so với thế hệ trước nhưng trang bị hệ thống AceClean thế hệ mới với 20 đầu phun nước áp lực cao phun nước trực tiếp trên khay giặt giẻ, tự làm sạch giẻ lau và khay giặt, ngăn chặn việc đóng cặn bẩn và mùi hôi và giúp người dùng không cần phải vệ sinh thường xuyên. Khác với đời trước, thay vì phải tháo toàn bộ khay giặt để vệ sinh, trên L10s Ultra Gen 3, người dùng chỉ cần tháo bộ lọc cặn khi cần làm sạch khay giặt.
Thiết bị có hai khoang chứa nước bẩn và sạch với dung tích lần lượt 4 và 4,5 lít để tự động châm nước cũng như hút nước bẩn sau khi vệ sinh sàn. Tùy diện tích mặt sàn và chế độ lau, máy có thể hoạt động ít nhất ba ngày mới phải thay nước. Phần trạm sạc cũng thừa hưởng tính năng từ các model cao cấp như tự đổ rác, giặt giẻ, sấy khô bằng khí nóng hay tự động pha nước lau sàn. Tuy nhiên, với tính năng tự pha nước lau sàn người dùng phải mua thêm phụ kiện hộp đựng dung dịch. Dreame sử dụng túi đựng rác với dung tích 3,2 lít cho thời gian sử dụng 100 ngày.
Thiết kế robot không khác biệt so với thế hệ trước với dạng tròn và cụm Lidar lồi ở phía trên. Trong phân khúc tầm trung, mẫu Xiaomi Vacuum 5 và Ecovacs Deebot T80 Omni có thiết kế phẳng không dùng radar nên khả năng chui vào gầm bàn, gầm giường tốt hơn.
L10s Ultra Gen 3 trang bị công nghệ tránh chướng ngại vật bằng laser động và điều hướng thông minh Pathfinder, giúp quét 360 độ để nhận diện và đi vòng qua các vật cản như giày dép. Robot lập bản đồ nhanh và chính xác. Với mặt sàn hơn 100 m2, model chỉ mất khoảng 10 phút để lập bản đồ, và người dùng có thể xem ở dạng 2D hoặc 3D. Robot tự động điều chỉnh chiến lược làm sạch cho từng phòng dựa trên bố cục, loại sàn và vị trí nội thất, đồng thời đề xuất chế độ phù hợp nhất.
Phiên bản bán tại Việt Nam trang bị chổi chính bằng silicon cho hiệu quả làm sạch tốt nhưng vẫn bị quấn tóc. Người dùng nên mua chổi TriCut với thiết kế tích hợp dao để cắt nhỏ lông hay tóc dài, tránh tình trạng bị quấn tóc thường diễn ra trên các mẫu tầm trung. Điểm mạnh của L10s Ultra Gen 3 là sử dụng động cơ TurboForce thế hệ thứ sáu cho lực hút 25.000 Pa tương đương với mẫu cao cấp, mạnh hơn thế hệ trước 2,5 lần và vượt trội mức 20.000 Pa của nhiều đối thủ.
Một nâng cấp đáng giá trên L10s Ultra Gen 3 là chổi cạnh mở rộng cùng giẻ lau xoay phía sau. Việc mở rộng chổi cạnh giúp gom bụi, rác trong góc hay cạnh tường tốt hơn. Phần giẻ xoay phía sau được nâng cấp tính năng tự cấp ẩm với 32 mức độ, tùy độ bẩn của bề mặt, robot không cần quay về trạm sạc để giặt giẻ thường xuyên như trước, giúp việc dọn dẹp nhanh hơn.
Dreame trang bị cho model viên pin 5.200 mAh cho khả năng làm sạch mặt sàn trên 100 m2 với một lần sạc. Tốc độ sạc cũng nhanh hơn thế hệ trước 30%. Để điều khiển Dreame L10s Ultra Gen 3, người dùng sử dụng ứng dụng DreameHome với giao diện đơn giản, hỗ trợ tiếng Việt. Ngoài ra, họ có thể điều khiển bằng giọng nói thông qua Siri, Alexa hay Google Home.
