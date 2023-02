L10 Prime - robot lau sàn hút bụi, tự làm sạch giẻ

Thiết kế dock sạc nhỏ gọn, dễ dàng đặt ở nhiều vị trí khác nhau. So với Deebot T9 Plus hay Q7 Max Plus, phần dock của L10 Prime lớn hơn do có cả motor thổi gió sấy giẻ, khay đựng nước sạch và nước bẩn, thay vì chỉ có một khay nước sạch như đối thủ.