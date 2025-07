L'Oreal và UNESCO nhận hồ sơ học bổng tôn vinh nhà khoa học nữ

Các nhà khoa học nữ quan tâm tới giải thưởng học bổng trị giá 150 triệu đồng có thể đăng ký nộp hồ sơ từ nay tới hết ngày 30/9.

Học bổng "Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học cấp quốc gia" (L'Oréal - UNESCO For Women in Science Việt Nam) do L'Oréal và UNESCO tổ chức. Chương trình dành cho các nhà nghiên cứu nữ trong lĩnh vực Khoa học đời sống và Khoa học vật liệu - hai lĩnh vực mang tính hiện đại, đột phá và có khả năng ứng dụng cao, với trị giá học bổng lên đến 150 triệu đồng mỗi ứng viên.

Đối tượng tham gia là các nhà khoa học nữ không quá 45 tuổi (tính đến ngày kết thúc đăng ký), có học vị tiến sĩ hoặc đang thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ (Post Doctoral). Họ đang bắt đầu hoặc trong quá trình thực hiện đề án nghiên cứu thuộc một trong hai lĩnh vực nói trên, không bao gồm nghiên cứu liên quan đến mỹ phẩm. Hồ sơ cần được hoàn tất và gửi trước 18h, ngày 30/9.

Hội đồng khoa học sẽ xét duyệt độc lập, chọn ra ba ứng viên xuất sắc dựa trên tiêu chí hiện đại, sáng tạo, ứng dụng cao, khả năng giải quyết vấn đề toàn cầu, ngôn ngữ rõ ràng, trình bày khoa học và thành tích nghiên cứu. Quyết định của hội đồng là cuối cùng. Kết quả sẽ được thông báo qua email hoặc điện thoại.

Sau khi nhận học bổng, ứng viên cần cam kết báo cáo kết quả đề án sau hai năm, tham dự lễ trao giải L'Oréal - UNESCO tại Việt Nam (chi phí do L'Oréal tài trợ), đồng ý tham gia các hoạt động truyền thông của chương trình (không mang tính thương mại và không nhận thêm chi phí).

Các nhà khoa học nữ từng nhận học bổng "L'Oréal – UNESCO For Women in Science Việt Nam" nhận kỷ niệm chương từ đại diện UNESCO trong lễ kỷ niệm 15 năm của chương trình tại Việt Nam. Ảnh: L'Oréal – UNESCO

Chương trình học bổng "L'Oréal – UNESCO For Women in Science Việt Nam" ra mắt từ năm 1989 để vinh danh sự đóng góp của nữ giới vào khoa học - những người đã vượt qua mọi rào cản theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học và đóng góp vào sự phát triển của văn minh nhân loại, sự bền vững của hành tinh và sức khỏe con người.

Mỗi năm, giải thưởng "L’Oreal - UNESCO For Women in Science" vinh danh 5 nhà khoa học nữ xuất sắc được đề cử bởi các nhà khoa học hàng đầu thế giới, và nhận giải thưởng trị giá 100.000 Euro mỗi giải. Để thúc đẩy sự nghiệp nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới, từ năm 2000, chương trình được mở rộng với giải thưởng "Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới", vinh danh 15 nhà khoa học nữ hàng năm từ 5 châu lục và Học bổng nghiên cứu khoa học được trao tại các quốc gia có sự hiện diện của L’Oreal.

Tại Việt Nam, giải thưởng này bắt đầu từ năm 2009. Hàng năm, chương trình nhận đơn học bổng từ tháng 6 đến tháng 9. Hội đồng Khoa học độc lập L’Oreal - UNESCO For Women In Science tại Việt Nam sẽ lựa chọn 3 nhà khoa học nữ xuất sắc để trao học bổng và tiếp tục đề cử vào Học bổng và Giải thưởng quốc tế.

PGS. TS. Nguyễn Vân Trang, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Y sinh học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, người từng nhận học bổng năm 2012, chia sẻ thích sứ mệnh của chương trình này là giúp cho những nhà khoa học nữ không còn "vô hình".

"Sự vô hình này đôi khi không phải đến từ bên ngoài mà là sự rụt rè, e ngại của bản thân. Tôi cũng từng có cảm giác như vậy. Giải thưởng này đã giúp tôi cảm thấy tự tin hơn bởi những công trình của mình được vinh danh, trân trọng, và bản thân có được một mạng lưới các chị em làm khoa học luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ nhau", bà nói.

Hải My