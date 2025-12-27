L'MAK được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững

Sự ghi nhận này gắn liền với dự án L’MAK The Signature đạt chứng chỉ đánh giá công trình xanh của Mỹ.

Diễn đàn Phát triển Bền vững ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF 2025) diễn ra tại TP HCM ngày 19/12, với sự tham gia của hơn 500 khách mời.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Cổ phần Đầu tư L’MAK được vinh danh là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững. Sự ghi nhận này gắn liền với dự án L’MAK The Signature, công trình văn phòng đạt chứng chỉ LEED Platinum. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá công trình xanh LEED do Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (USGBC) cấp.

LEED Platinum là chứng chỉ đánh giá công trình gồm thiết kế và hiệu quả vận hành thực tế. Hệ thống này xem xét toàn diện từ mức tiêu thụ năng lượng, quản lý nước, chất lượng môi trường trong nhà cho đến quy trình vận hành và bảo trì công trình.

L’MAK cùng đại diện các doanh nghiệp khác được vinh danh tại sự kiện. Ảnh: L’MAK

L’MAK hiện hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các tòa nhà văn phòng cho thuê, tập trung vào phân khúc văn phòng chất lượng cao tại TP HCM. Doanh nghiệp ưu tiên phát triển các dự án có giá trị sử dụng dài hạn và khả năng vận hành bền vững.

Các dự án của L’MAK sau khi đạt chứng chỉ quốc tế vẫn được duy trì các tiêu chuẩn vận hành trong hoạt động, đảm bảo hiệu quả thực của một công trình xanh.

Lãnh đạo L’MAK, ông Nguyễn Hoàng Nam - CEO và Sole Founder có mặt tham gia tại sự kiện. Ảnh: L’MAK

Ngoài vinh danh các doanh nghiệp xanh, VSCF 2025 còn có nhiều tọa đàm, diễn đàn chia sẻ vai trò của doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG dần trở thành yêu cầu bắt buộc của hoạt động đầu tư và kinh doanh.

