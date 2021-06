Kylie Jenner lập thương hiệu dành cho trẻ em

Kylie Jenner mở rộng kinh doanh ở thị trường dành cho trẻ em với thương hiệu Kylie Baby.

Hôm 2/6, Kylie Jenner nói với Us Magazine cô đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Kylie Baby từ năm ngoái. Thương hiệu sẽ phát triển lĩnh vực sản phẩm chăm sóc toàn diện cho trẻ như kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, gel dưỡng thể, nôi, xe đẩy, túi đựng tã, chai lọ, quần áo... Dự kiến con gái cô - Stormi - cùng các anh chị em họ trong đế chế nhà Kardashian góp mặt trong chiến dịch quảng bá Kylie Baby.

Kylie Jenner và con gái Stormi. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài thương hiệu này, cô cũng đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Kylie Swim chuyên về đồ bơi vào đầu năm nay và hoàn thiện giấy tờ cho thương hiệu Kylie Body và Kylie Hair. Gần đây, cô tung ra thị trường sữa tắm hoa hồng 26 USD và muối tắm 28 USD trong dòng sản phẩm Kylie Skin, nhận được phản hồi tốt.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 174 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Ở tuổi 24, Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Theo báo cáo của Forbes hồi tháng 4, người đẹp sở hữu tài sản ròng khoảng 700 triệu USD.

Kylie Jenner bộ sưu tập túi Bộ sưu tập túi của Kylie Jenner. Video: Kylie Jenner.

Họa Mi (theo Us Magazine)