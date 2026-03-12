Kylie Jenner bán nude trên tạp chí

Ngôi sao truyền hình Kylie Jenner không mặc nội y, che phủ cơ thể bằng áo choàng khi chụp hình cho Vanity Fair.

Người đẹp 29 tuổi được chọn làm gương mặt trang bìa ấn phẩm mùa xuân của tạp chí Vanity Fair. Trong bộ hình, Kylie Jenner thể hiện sự táo bạo khi chỉ mặc một chiếc áo choàng nơ khổng lồ của Chanel, để lộ đường cong cơ thể. Cô sải bước trên hành lang của một dinh thự xa hoa.

Ở hai bức ảnh khác, cô để lộ gần hết cơ thể, chỉ mang quần tất trong suốt của Saint Laurent, tạo dáng trên giường. Ngoài những bức ảnh bán nude, cô còn chụp hình nội y của Dolce & Gabbana, Miu Miu, Commando, Skims, quần cưỡi ngựa Hermès.

Kylie Jenner mặc áo choàng Chanel, chụp ảnh bán nude. Ảnh: Vanity Fair

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, Kylie Jenner nói về kế hoạch lấn sân điện ảnh. Cô vừa có vai diễn khách mời trong phim tài liệu giả tưởng The Moment của Charli XCX. Hiện cô xem xét một vài kịch bản và muốn đóng phim nhiều hơn. Kylie quan tâm đến hài kịch - thể loại cô yêu thích - và tự nhận mình có khiếu ở mảng này. Cô cũng bày tỏ mong muốn được thử sức với vai chính phim hành động trong tương lai.

Kylie Jener tạo dáng trên ghế với áo lót của Miu Miu. Ảnh: Vanity Fair

Bài phỏng vấn còn cho thấy quá trình Kylie Jenner xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Thời niên thiếu, cô đã nhận thấy khán giả quan tâm đến đôi môi của cô. Dưới mỗi bài đăng, người hâm mộ liên tục hỏi về màu son và loại chì kẻ môi cô dùng. Điều này đã khiến cô quyết định kinh doanh mỹ phẩm năm 2015 với khoản đầu tư mạo hiểm 250.000 USD - chiếm nửa số tiền cô có lúc ấy. Dù mẹ cô, bà Kris Jenner, lo con gái "ôm đống hàng tồn kho", Kylie vẫn kiên định, từng bước xây dựng chiến lược marketing.

Trong vòng 18 tháng đầu tiên, thương hiệu đạt doanh thu ấn tượng 420 triệu USD. Cuối năm 2019, tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ Coty đã mua lại 51% cổ phần của Kylie Cosmetics với giá 600 triệu USD, qua đó định giá toàn bộ công ty lên tới 1,2 tỷ USD. Sự thành công của đế chế này được xem là minh chứng cho khả năng tận dụng quyền lực từ mạng xã hội để thay đổi thị trường.

Thời trang thảm đỏ của Kylie Jenner Thời trang thảm đỏ của Kylie Jenner. Video: E!, Hollywood Fix

Kylie Jenner sinh năm 1997, là con gái ngôi sao truyền hình Mỹ Kris Jenner với người chồng thứ hai, Bruce Jenner (sau này chuyển giới, lấy tên Caitlyn). Chị gái cô là người mẫu nổi tiếng Kendall Jenner. Họ là em cùng mẹ khác cha với Kim Kardashian. Người đẹp có hai con với bạn trai cũ - rapper Travis Scott. Cô hẹn hò tài tử Timothée Chalamet từ năm 2023 đến nay.

Họa Mi (theo Vanity Fair)