Kỳ vọng xây dựng không gian sống thượng lưu của Mitsubishi

Hợp tác với Vinhomes, Mitsubishi Corporation đặt mục tiêu xây dựng các dự án chất lượng, nâng chuẩn mực sống của người dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Chiến lược của Mitsubishi trên thị trường bất động sản

Năm ngoái, dòng vốn FDI toàn cầu của Nhật Bản chỉ tăng trưởng 3% nhưng tại Việt Nam, con số này vẫn đạt tới hơn 59% và 9 tháng năm nay duy trì mức tăng 45%. Trong số 19 ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động, dòng vốn đang chảy nhiều hơn vào thị trường bất động sản, với nhiều cái tên được nhắc tới, gần đây là Mitsubishi Corporation.

Là một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất của Nhật Bản, Mitsubishi Corporation sở hữu mạng lưới khoảng 1.700 công ty con có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với hơn 86.000 nhân viên.

Tại Việt Nam, Mitsubishi bắt đầu hiện diện từ năm 1991. Sau hơn 30 năm, các lĩnh vực mà tập đoàn này tham gia ngày càng đa dạng, từ xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm và xây dựng) nhà máy nhiệt điện tới các mặt hàng công nghiệp, may mặc và thực phẩm.

Trong lĩnh vực bất động sản, Mitsubishi ngày càng thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược cũng như khát vọng tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, trong giai đoạn một (2015-2019), Mitsubishi chỉ đầu tư khoảng 10 triệu USD ở một vài dự án riêng lẻ tại TP HCM và Bình Dương. Sang giai đoạn 2 (2019-2022), với việc thành lập Công ty phát triển đô thị MC Việt Nam (MCUDV) như một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, con số đã vượt mốc 1,3 tỷ USD.

Mitsubishi đã ký kết hợp tác với Vinhomes với kỳ vọng tạo ra những đột phá chưa từng ở lĩnh vực bất động sản. Hợp tác chiến lược giữa Mitsubishi Corporation và Vinhomes bắt đầu từ năm 2019 với tổng vốn đầu tư cho tới thời điểm hiện tại là gần 1,3 tỷ USD với 3 dự án nổi bật The Origami, The Beverly Solary, The Metropolitan.

Theo nội dung hợp tác toàn diện ký kết vào cuối năm ngoái, 2 bên sẽ kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, đẳng cấp với kỳ vọng nâng cao chất lượng sống cho người dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại Việt Nam. Cam kết này được thực hiện tại 2 phân khu The Origami và The Beverly Solari tại Vinhomes Grand Park (TP HCM). Mới đây, Mitsubishi cũng Bắc tiến với dự án mang tên The Metropolitan tại Vinhomes Ocean Park (Hà Nội).

Phối cảnh dự án The Metropolitan. Ảnh: Vinhomes

Phong cách sống thượng lưu tại The Metropolitan

Tại lễ ra quân mở bán The Metropolitan mới tổ chức, ông Shinichiro Matsumoto, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty phát triển đô thị MC Việt Nam (MCUDV) khẳng định, The Metropolitan là sản phẩm của sự kết hợp giữa năng lực và kinh nghiệm của Vinhomes và Mitsubishi.

"Chúng tôi cam kết đem đến một cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi và bình an cho mọi cư dân và gia đình", ông nói.

The Metropolitan nằm tại vị trí trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park, tiếp giáp đường Lý Thánh Tông 6 làn xe, ngay tại lối vào cổng San Hô của Vinhomes Ocean Park. Nơi đây sở hữu hạ tầng giao thông hoàn thiện gồm hàng chục công trình trọng điểm có giá trị đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đã đi vào sử dụng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, đường Ngô Gia Tự, quốc lộ 5 kéo dài.

Trong tương lai, khu vực này sẽ có thêm 6 cây cầu khác bắc qua sông Hồng được hoàn thiện, cùng với các tuyến đường vành đai và tuyến metro số 8, mở ra khả năng kết nối cho dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của cư dân.

Bên cạnh đó, lợi thế của dự án còn đến từ phong cách sống thời thượng. Theo đó, 15 tòa tháp cao tầng được thiết kế hàng nghìn căn hộ có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Môi trường sống bao quanh các căn hộ lấy cảm hứng từ 4 thành phố lớn trên thế giới như Zurich (Thụy Sĩ); Beverly (Mỹ); London (Anh) và "kinh đô ánh sáng" Paris (Pháp).

"Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, The Metropolitan chăm chút vào từng căn hộ và cảnh quan để mang tới chất sống thượng lưu xứng tầm tới cư dân. Cùng với đó, hệ thống tiện ích đẳng cấp được chăm chút tỉ mỉ tạo điều kiện để mọi người có cơ hội vận động khỏe mạnh mỗi ngày", đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết.

Đơn cử, ở phân khu đầu tiên sắp ra mắt là The Zurich, tại tầng 13 hoặc 20, cư dân có thể sử dụng khu bể sục nóng Thermal Bath phong cách Thụy Sĩ; phòng game gia đình hay phòng tập gym; yoga hay chơi bóng bàn, bida... Trẻ nhỏ được dành riêng Kid zone mang phong cách Rustic sinh thái để khám phá thế giới xung quanh.

Nằm trong lòng Vinhomes Ocean Park - nơi có cộng đồng gần 50.000 người sinh sống, cư dân The Metropolitan còn có thể sử dụng hàng nghìn tiện ích của đại đô thị như biển hồ nước mặn Crystal Lagoon quy mô 6,1 ha; hồ Ngọc Trai trải cát trắng diện tích lên tới 24,5 ha; hơn 700 máy tập gym đa chức năng ngoài trời; 60 sân chơi trẻ em... Cùng với đó là "hệ sinh thái" các thương hiệu chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingroup gồm Vinmec, Vincom, Vinschool, VinBus... đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống.

Với những điểm ưu việt đó, The Metropolitan được kỳ vọng trở thành dự án nổi bật, thu hút nhà đầu tư trên thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội.

Tâm Anh