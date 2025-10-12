Kỳ vọng loạt dự án giảm ùn tắc khu Nam TP HCM

Cầu - đường Nguyễn Khoái, Bình Tiên chuẩn bị triển khai, quốc lộ 50 sắp hoàn thành mở rộng, kỳ vọng giảm ùn tắc và thay đổi diện mạo giao thông khu Nam TP HCM.

Những ngày qua, trước căn nhà trên đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ), gia đình bà Na, 68 tuổi, tất bật tháo dỡ tường, sàn bêtông để lùi sâu 3,5 m, bàn giao mặt bằng cho dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, kết nối quận 1, 4 và 7 cũ.

Tháng trước, gia đình bà đã nhận hơn 2 tỷ đồng tiền đền bù cho phần diện tích bị thu hồi, đơn giá 180 triệu đồng mỗi m2. "Khi nhận thông báo thu hồi đất, ban đầu tôi còn so sánh giá đền bù, nhưng rồi đồng thuận giao mặt bằng vì mong dự án sớm khởi công để đi lại thuận tiện hơn", bà nói.

Gần đó, ông Phan Vũ, 48 tuổi, cũng đang thuê người sửa lại tiệm hớt tóc sau khi nhường một phần đất cho dự án. Sống ở khu vực này hơn 20 năm, ông cho biết thường xuyên gặp cảnh ùn tắc tại cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 và 7 cũ) và đường Nguyễn Hữu Thọ. "Tôi chỉ mong dự án làm đúng tiến độ để giao thông thuận lợi, kinh doanh ổn định, tránh cảnh công trường kéo dài ảnh hưởng sinh hoạt", ông nói.

Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng phục vụ dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, ngày 10/10. Ảnh: Đình Văn

Bà Na và ông Vũ là hai trong hơn 100 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, hầu hết nhận bồi thường từ 180-200 triệu đồng mỗi m2. Từ giữa năm nay, một số hộ đã bắt đầu tháo dỡ, xây lại nhà, việc bàn giao mặt bằng được đẩy nhanh từ tháng 10 để dự án có thể khởi công vào cuối năm nay.

Cầu - đường Nguyễn Khoái là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP HCM, tạo trục kết nối chiến lược giữa khu Nam và trung tâm. Từ năm 2016, dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn khoảng 1.250 tỷ đồng, nhưng khi đó chỉ nối quận 7 với quận 4. Sau đó, quy mô được điều chỉnh kéo dài đến quận 1 để hình thành trục đường song song, giảm tải cho cầu Kênh Tẻ.

Do khó khăn về ngân sách, dự án nhiều lần chậm triển khai. Năm 2023, thành phố thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng vốn tăng lên 3.725 tỷ đồng do thay đổi quy mô và chi phí giải phóng mặt bằng. Phần bồi thường chỉ thực hiện trên địa bàn quận 4 với 147 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng diện tích đất thu hồi hơn 8.900 m2.

Toàn tuyến dài gần 5 km, điểm đầu từ đường Hoàng Tùng Mậu (quận 7 cũ), cầu chính vượt kênh Tẻ đi trên cao theo trục Nguyễn Khoái, vượt tiếp rạch Bến Nghé nối vào đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ) qua hai nhánh N7 và N8. Phần cầu dài 2,5 km, đường dài hơn 2,3 km, kết hợp các nhánh rẽ xuống quận 4 cũ và hệ thống đường gom, cải tạo đường Võ Văn Kiệt, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh.

Phối cảnh dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Công trình dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, cho phép xe đi xuyên suốt từ khu Nam vào trung tâm thành phố và ngược lại bằng cầu cạn, kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt. Khi đưa vào sử dụng, tuyến này sẽ chia tải áp lực cho các trục đường Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc, Nguyễn Tất Thành - những nơi đã quá tải nhiều năm.

Song song với Nguyễn Khoái, dự án cầu – đường Bình Tiên nối quận 6, 8 và huyện Bình Chánh (cũ) cũng đang được chuẩn bị triển khai. Thành phố đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để lựa chọn giải pháp tối ưu. Tuyến dài khoảng 3,6 km, điểm đầu tại nút giao Bình Tiên – Phạm Văn Chí (quận 6 cũ), băng qua đường Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ – Đôi, nối vào đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh cũ). Tuyến rộng 30-40 m, gồm 4-6 làn xe, tổng vốn gần 6.300 tỷ đồng.

Công trình dự kiến khởi công quý I/2026, hoàn thành năm 2028. Khi hoàn thành, Bình Tiên sẽ trở thành trục kết nối trung tâm TP HCM với khu Nam và khu đô thị cảng Hiệp Phước, đồng thời liên kết với các tuyến Vành đai 2, quốc lộ 50, mở rộng hướng ra các tỉnh miền Tây.

Thành phố đang yêu cầu các địa phương tuyến đi qua sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá đất, quỹ nhà tái định cư và phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 12 năm nay. Chủ đầu tư cũng được giao hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, làm cơ sở triển khai dự án.

Đường song hành quốc lộ 50 nhiều đoạn đã hoàn thành, thông xe, tháng 9/2025. Ảnh: Đình Văn

Cùng với hai dự án trên, công trình mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua Bình Chánh - một trong những cửa ngõ huyết mạch kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây - cũng sắp hoàn thành. Dự án khởi công cuối năm 2022, tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, dài gần 7 km, điểm đầu từ đại lộ Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp ranh Long An. Trong đó, hơn 4 km làm đường mới song hành quốc lộ 50, phần còn lại mở rộng đường hiện hữu lên 6 làn xe.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư) cho biết công trình hiện đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Một số vị trí đường song hành còn vướng mặt bằng, các bên liên quan đang đẩy nhanh để thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giảm ùn tắc và tai nạn giao thông mà còn tăng khả năng kết nối vùng, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án lớn như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Theo các chuyên gia giao thông, khu Nam TP HCM đang là điểm nghẽn hạ tầng lớn của đô thị 14 triệu dân, nơi tập trung nhiều khu dân cư, khu đô thị và cảng lớn. Việc triển khai đồng loạt các dự án giao thông trọng điểm trong giai đoạn 2025–2030 sẽ không chỉ giảm áp lực lên các tuyến hiện hữu mà còn định hình lại cấu trúc giao thông khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn thành phố.

Đình Văn - Giang Anh