Kỳ vọng hút khách doanh nhân trẻ của Toyota Corolla Altis 2022

Corolla Altis – 'biểu tượng' sedan bền bỉ một thời của giới trung niên Việt giờ đây bồi đắp thêm hàng tá công nghệ, kỳ vọng chinh phục nhóm người dùng trẻ.

Hơn 25 năm xuất hiện tại Việt Nam là quãng thời gian đủ khiến Corolla Altis có vị thế vững chắc trên thị trường. Ra mắt lần đầu năm 1996, đây là mẫu xe đầu tiên xuất xưởng của nhà máy Toyota Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô trong nước. Thời ấy, khái niệm ôtô còn bó hẹp ở những chiếc sedan, nơi mà Altis là một biểu tượng, được sử dụng từ khắp các cơ quan nhà nước đến người dân.

Giai đoạn 2008 - 2013 là thời điểm Corolla Altis được người Việt ưa chuộng nhất, doanh số thường nằm top đầu những mẫu xe bán chạy nhất trong năm. Nhưng vài năm trở lại đây, xu hướng chuộng xe gầm cao khiến Corolla Altis dần đánh mất vị thế ngôi vương, doanh số bán đi xuống.

Ba phiên bản hoàn toàn mới của Corolla Altis tại Việt Nam. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Bước sang thế hệ thứ 12 hoàn toàn mới, Toyota Việt Nam tăng thêm hàng loạt "gia vị", giúp mẫu xe này bắt mắt hơn với nhóm người dùng ưa chuộng dòng sedan hạng C.

Đầu tiên là số lượng phiên bản. Xe có ba phiên bản, nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, 5 tuỳ chọn màu ngoại thất, 2 tuỳ chọn màu nội thất, được hãng nhắm đến nhóm khách có nhu cầu khác nhau. Corolla Altis 1.8G giá 719 triệu đồng cho người có nhu cầu cơ bản, thực dụng. Corolla Altis 1.8V giá 765 triệu đồng – tăng thêm trang bị, phục vụ số đông khách hàng.

Cao cấp nhất Corolla Altis 1.8HEV 860 triệu đồng - sử dụng động cơ hybrid thân thiện môi trường, dành cho nhóm người dùng ưa trải nghiệm công nghệ mới.

Corolla Altis 1.8HEV – mẫu xe hybrid đầu tiên trong phân khúc sedan hạng C. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Là thế hệ hoàn toàn mới, Corolla Altis được hãng Nhật hào phóng trang bị những công nghệ hàng đầu. Xe sử dụng nền tảng toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture) dạng mô- đun, tái thiết kế toàn bộ phần truyền động và hệ khung gầm. Nền tảng này giúp xe có trọng tâm thấp, hạn chế tác động vặn, xoắn thân xe, cải thiện cảm giác lái linh hoạt. Đây cũng là tiền đề giúp Toyota phát triển hệ thống treo mới, tăng độ êm ái hơn so với phiên bản cũ.

Vận hành trong môi trường đô thị hàng ngày, Corolla Altis mới thể hiện rõ những nâng cấp so với thế hệ trước. TNGA giúp người lái có tầm quan sát tốt hơn nhờ cột A nhỏ gọn, bảng điều khiển hạ thấp và vị trí gương chiếu hậu đặt xuống cánh cửa. Độ êm ái và khả năng cách âm cũng được cải thiện đáng kể, nhất là trên phiên bản hybrid, thậm chí có thể so sánh với đàn anh Camry ở phân khúc trên.

Kích thước – một trong những điểm mạnh của Corolla Altis trước đây tiếp tục được duy trì. Ở hàng ghế thứ hai, không gian để chân đạt 974 mm (tính từ lưng ghế đến cột B), khá thoải mái cho người cao 1,72 m. Độ ngả lưng và bệ tỳ tay rộng rãi ở hàng ghế này cũng được hãng Nhật thiết kế tối ưu, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Một Corolla Altis "nghèo option" giờ đây không còn nữa. Ở phiên bản cao cấp nhất, mẫu sedan cỡ C của Toyota có thể chiều lòng người dùng ưa công nghệ với hệ thống giải trí Apple CarPlay, Android Auto kết nối không dây, thông qua màn hình cảm ứng 9 inch. Bổ trợ thêm là dàn 6 loa JBL, màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, rèm che nắng riêng tư cho hàng ghế phía sau...

Khoang nội thất tiện nghi trên phiên bản 1.8V. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Chất công nghệ của mẫu sedan hạng C còn thể hiện ở hàng loạt trang bị an toàn hàng đầu phân khúc. Trên phiên bản Corolla Altis 1.8V và 1.8 HEV, hãng Nhật trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense, gồm hàng loạt các chức năng như: Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường LTA & LDA, Kiểm soát hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB...

Ở bản cao cấp nhất, người dùng sẽ có thêm cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù trên gương BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA và màn HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Nhờ nền tảng TNGA, Corolla Altis có thiết kế khung xe hấp thụ lực va chạm từ phía trước, bên hông và từ phía sau, giúp tối ưu an toàn cho hành khách bên trong cabin.

Ở bản tiêu chuẩn 1.8G có cân bằng điện tử VSC, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TRC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Trang bị phanh tay điện tử kèm chế độ giữ phanh tự động đều có sẵn trên cả ba phiên bản.

Động cơ là thay đổi lớn nhất trên Corolla Altis thế hệ mới. Lần đầu tiên Toyota bán ra phiên bản hybrid ở phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Corolla Altis 1.8HEV sử dụng động cơ xăng 1.8 (mã 2ZR-FXE) công suất 97 mã lực, sức kéo 142 Nm kết hợp mô tơ điện công suất 71 mã lực, sức kéo 163 Nm. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 4,3 lít/ 100 km, theo công bố từ hãng. Đây là khối động cơ đang được trang bị trên Corolla Cross 1.8 HEV.

Về mặt vận hành, động cơ hybrid mạnh nhưng vẫn êm ái, yên tĩnh, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Lượng khí thải CO2 giảm từ 1,5 - 2 lần so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. "Do không yêu cầu cơ sở hạ tầng đặc biệt nên dòng xe này phù hợp với điều kiện giao thông trong nước, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, môi trường", đại diện hãng nói. "Hybrid hóa là chiến lược Toyota đang đẩy mạnh tại Việt Nam".

Bên cạnh Corolla Altis 1.8HEV, hãng này đang có hai dòng xe sử dụng động cơ hybrid tại Việt Nam là Corolla Cross 1.8HEV và Camry 2.5HEV.

Động cơ trên hai bản G, V không đổi so với thế hệ cũ, loại 1.8 nhưng tinh chỉnh lại, nhằm đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 thay vì Euro 4 như trước đây. Công suất xe đạt 138 mã lực tại vòng tua máy 6.400 vòng/ phút, mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước trên cả ba phiên bản.

Ngoài những yếu tố có thể cân đong đo đếm bằng con số, khó có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của thương hiệu Toyota với người dùng Việt, điển hình là Corolla Altis. Tính bền bỉ, chi phí sử dụng thấp, dễ bán lại, cùng hệ thống đại lý phủ khắp toàn quốc là những yếu tố giúp Toyota giữ được vị thế hàng đầu trên thị trường xe Việt.

Quang Anh