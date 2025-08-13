Kỳ vọng du lịch Việt 'bắt kịp Thái Lan' nhờ miễn visa với tỷ phú

Các chuyên gia kỳ vọng nhờ các chính sách miễn visa mới, ngành du lịch Việt có thể đón 25-30 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, tiến gần mục tiêu "bắt kịp du lịch Thái Lan".

Ngày 11/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 229 về việc miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 quốc gia, gồm Bỉ, Bulgaria, Croatia, CH Czech, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ.

Công dân các nước này nhập cảnh với mục đích du lịch được tạm trú 45 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu. Chính sách miễn thị thực áp dụng từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028. Như vậy, đến nay Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia.

Du khách nước ngoài chơi lướt ván diểu trên biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, tháng 7/2025. Ảnh: Việt Quốc

Ba ngày trước, Chính phủ ban hành nghị quyết miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho 6 nhóm cần ưu đãi nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như nhà khoa học, giới đầu tư, tỷ phú.

Theo Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, việc ban hành nghị định này là "hết sức cần thiết" để thu hút tệp khách quốc tế chất lượng cao. Còn theo Giám đốc công ty Du lịch Travelogy Vũ Văn Tuyên, đây là thông điệp sẵn sàng chào đón khách quốc tế với tinh thần cởi mở, thân thiện và hội nhập.

"Cải thiện chính sách thị thực không chỉ là một cơ hội lớn cho ngành du lịch mà còn cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam", Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh nhận xét. Giấc mơ "bắt kịp du lịch Thái Lan" của Việt Nam là một mục tiêu tham vọng, và chính sách visa nới lỏng sẽ là một bước đi quan trọng góp phần biến mục tiêu sớm thành hiện thực.

Ông Quỳnh kỳ vọng sang năm 2026, nếu không có các biến động bất ngờ, Việt Nam có thể đón 25-30 triệu lượt khách quốc tế, rút ngắn khoảng cách với con số 40 triệu lượt mỗi năm du lịch Thái Lan.

Chính sách mới lần này hướng đến khách thu nhập cao, ở lâu, tiêu nhiều. Đây cũng là nhóm khách yêu cầu các trải nghiệm chất lượng, bền vững - phù hợp với định hướng phát triển du lịch cao cấp của Việt Nam.

Nhóm khách tỷ phú và giới siêu giàu sẽ mở ra phân khúc thị trường mới cho Việt Nam: du lịch xa xỉ. Những tệp khách này thường tìm kiếm trải nghiệm độc quyền, đẳng cấp. Việt Nam được đánh giá có các dịch vụ để đáp ứng như các siêu du thuyền tham quan vịnh Hạ Long, bay trực thăng ngắm cảnh từ trên cao, các đầu bếp đạt sao Michelin, các khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Quốc, Đà Nẵng hay các khu biệt lập trên đảo. Ngoài ra, Việt Nam có các sân golf đạt chuẩn quốc tế như The Bluffs (TP HCM) hay Ba Na Hills Golf Club (Đà Nẵng).

Về lợi ích trước mắt, chính sách mới giúp giảm đáng kể rào cản nhập cảnh, đặc biệt là nhóm khách châu Âu ưa khám phá. Điều này giúp họ dễ dàng đưa ra quyết định đi du lịch đến Việt Nam nhanh hơn, đặc biệt khi Việt Nam đang nổi lên là điểm đến thân thiện và an toàn.

Chính sách mới cũng tạo cú hích cho doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không trong xây dựng gói sản phẩm, chiến dịch quảng bá theo từng thị trường như tour trải nghiệm văn hóa - ẩm thực cho khách Pháp, tour biển đảo nghỉ dưỡng cho khách Italy - Tây Ban Nha, tour khám phá di sản cho khách Đức - Hà Lan. Chính sách cũng góp phần kích cầu lượng đặt dịch vụ vào mùa cao điểm 2025–2026, đặc biệt là giai đoạn cuối thu - mùa đông, khi thời tiết Việt Nam thuận lợi cho du lịch dài ngày.

Về dài hạn, chính sách visa mới được kỳ vọng giúp du lịch Việt tăng lượng khách 20-25% mỗi năm và thu hút dòng khách giá trị cao, mang lại lợi ích kinh tế tới nhiều ngành khác như hàng không, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, ông Tuyên của Travelogy nhận xét.

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch công ty du lịch Lửa Việt Tours, chính sách mới về lâu dài góp phần định hình Việt Nam là điểm đến cởi mở sánh ngang Thái Lan, Malaysia, Singapore - những nước vốn áp dụng chính sách miễn visa cho giới siêu giàu nhiều năm nay. Ngoài ra, chính sách còn góp phần thu hút tệp khách hàng cao cấp quay trở lại nhiều lần, mang lại lợi ích rõ rệt về mặt kinh tế.

Cơ quan Du lịch Liên Hợp Quốc (UNWTO), theo dõi chính sách phát triển thị thực các quốc gia trên thế giới từ năm 1963 và bắt đầu cập nhật dữ liệu thường xuyên từ năm 2008, đánh giá chính sách thị thực là yếu tố quan trọng nhất của chính phủ ảnh hưởng đến du lịch quốc tế. Các nền kinh tế mới nổi có xu hướng cởi mở hơn so với các nền kinh tế phát triển. Các quốc gia châu Mỹ Latin, châu Á - Thái Bình Dương là những điểm đến đi đầu trong việc tạo điều kiện thuận lợi về thị thực.

Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch Việt cho rằng ngành du lịch không nên dựa hoàn toàn vào chính sách visa. Lượng khách đến đông, tiêu nhiều ở lâu hay không, phần lớn vẫn phụ thuộc vào cách ngành du lịch quảng bá trên thế giới cũng như các sản phẩm du lịch có đủ sức thu hút khách.

Hai du khách quốc tế thích thú trải nghiệm thả diều tại Khánh Hòa hồi tháng 4. Ảnh: Bùi Toàn

Theo ông Phạm Hải Quỳnh, các chính sách nới visa mới của chính phủ góp phần thúc đẩy du lịch Việt phát triển nhanh và mạnh. Nhưng để bắt kịp du lịch Thái Lan cần sự đầu tư đồng bộ, không chỉ riêng ở chính sách visa mà còn trong phát triển hạ tầng, dịch vụ, quảng bá. Nếu đi đúng hướng, Việt Nam có thể tiến gần hơn đến mục tiêu sánh ngang du lịch Thái Lan trong 10 năm tới.

Chủ tịch Lửa Việt Tours Nguyễn Văn Mỹ cho rằng ngành du lịch cần phải chủ động hơn nữa trong việc tìm hiểu, tiếp cận thị trường khách hàng. Ngoài tham gia các road show, hội chợ du lịch và đặt hàng các KOls (người nổi tiếng trên mạng) quảng bá, Việt Nam nên chủ động mở các văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm, điều các quốc gia láng giềng đã làm và rất thành công trong việc hút khách. Ví dụ, Tổng cục Du lịch Malaysia đã có 30 văn phòng đại diện và 6 văn phòng marketing đặt tại 28 quốc gia, vùng lãnh thổ. Con số của Thái Lan là 29 văn phòng, theo thống kê của Tổng cục Du lịch các nước.

"Du lịch Việt Nam đang tăng tốc thì các nước khác cũng tăng tốc. Chúng ta cần chạy nhanh hơn họ thì mới có thể đuổi kịp", ông Mỹ nói.

Phương Anh