Ký ức về bước nhảy moonwalk của Michael Jackson

MỹMichael Jackson từng làm trái quy định của nhà sản xuất để được ra mắt vũ đạo moonwalk tại chương trình Motown 25, phát 40 năm trước.

Michael Jackson biểu diễn moonwalk tại Motown: 25 Jackson biểu diễn "Billie Jean" tại Motown: 25 (ông thực hiện vũ đạo moonwalk ở 3 phút 38 giây). Video: YouTube New Michael Jackson

Ngày 15/5, trong buổi phỏng vấn với Yahoo Entertaniment, Don Mischer - nhà sản xuất chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập hãng thu âm Motown Records, cho biết: "Ban đầu, tôi cùng giám đốc sản xuất Suzanne de Passe cấm các nghệ sĩ bao gồm Marvin Gaye, nhóm The Temptations, Diano Ross và Michael Jackson trình diễn ca khúc mới bởi chương trình muốn tôn vinh những bài hát bất hủ của Motown Records. Jackson sau đó từ chối và nói với tôi rằng cậu ấy muốn diễn solo bài hát tên Billie Jean".

Jackson nổi tiếng với những vũ đạo độc đáo. Ảnh: AFP

Đề nghị của "Ông hoàng nhạc pop" khiến Mischer khó xử. Nhà sản xuất người Mỹ e sợ sự phản đối từ các nghệ sĩ nếu ưu ái cho Jackson. Tuy vậy, sau khi xem qua buổi diễn thử Billie Jean, ông cùng các ca sĩ góp mặt trong chương trình đều bị thuyết phục.

"Tôi nhớ lúc đó có cả Linda Tonstadt, Smokey Robinson và Diana Ross. Chúng tôi xem Jackson biểu diễn ca khúc lần đầu. Tất cả mọi thứ, từ chiếc nón, đôi tất cho đến điệu nhảy moonwalk, mọi thứ đều hoàn hảo", Mischer nói.

Sau cùng, Jackson được phép biểu diễn Billie Jean. Dù điệu nhảy moonwalk của ông kéo dài chưa đến ba giây, ảnh hưởng của nó kéo dài đến ngày nay. Vài ngày sau Motown 25: Yesterday, Today, Forever, lúc đến Nhà Trắng quay phim cho cuộc phỏng vấn Đệ nhất Phu nhân Mỹ Nancy Reagan cùng nhà báo Barbara Walters, Mischer cho biết mọi người đều bàn tán về chương trình và điệu nhảy moonwalk. "Khi tôi ở trong taxi, thang máy hay lúc đi qua Cánh Đông của Nhà Trắng, tất cả đều bàn tán về Jackson", ông nói.

Sau đêm nhạc vài tuần, Mischer cùng Jackson ngồi cạnh nhau để chỉnh sửa các chi tiết cho bản dựng phát sóng chương trình. Nhà sản xuất 83 tuổi cho biết: "Cậu ấy có những ý tưởng rất sáng tạo và hiểu rõ bản thân muốn đưa hình ảnh nào đến với khán giả. Bình thường cậu ấy rất ít nói, nhưng khi lên sân khấu, Jackson làm chủ cả khán phòng".

Moonwalk là một điệu nhảy đường phố và bắt đầu được biết đến rộng rãi sau màn trình diễn Billie Jean của Jackson vào 40 năm trước tại nhà hát Pasadena Civic. Đặc trưng của vũ đạo này là động tác tiến về phía trước nhưng thực chất là đi lùi của người biểu diễn. Ngay sau khi chương trình của Motown Records được phát sóng trên đài NBC, trẻ em khắp nước Mỹ tìm cách bắt chước điệu nhảy của Jackson.

Ngày nay, một số ca sĩ nổi tiếng học hỏi vũ đạo moonwalk của "Ông hoàng nhạc Pop" để trình diễn trên sân khấu, như Justin Bieber, Chris Brown hay Rihanna.

Michael Jackson sinh ra trong gia đình có mười anh chị em. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 11 tuổi khi tham gia ban nhạc The Jackson 5 và bắt đầu hoạt động độc lập vào năm 1987. Tháng 11/1982, Jackson cho ra mắt Thriller - album được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận bán chạy nhất mọi thời đại. Suốt sự nghiệp, giọng ca Heal The World giành 13 giải Grammy và sáu giải Billboard. Ngày 25/6/2009, Jackson qua đời tại trang trại Neverland thuộc California (Mỹ) do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp.

Quốc Bảo