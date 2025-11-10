Kỳ tích vợ cứu chồng khỏi sống thực vật

Mỹ - Bị bệnh viện tiên lượng sống thực vật vĩnh viễn, Logan Barber đã hồi phục kỳ diệu, nâng được tạ 110 kg, nhờ phác đồ trị liệu do vợ anh thiết kế.

Tháng 9/2024, Logan Barber, 38 tuổi, một vận động viên ở Arizona, bất ngờ bị đột quỵ, xuất huyết não nặng và rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ kết luận cơ hội hồi phục của anh gần như bằng không, sẽ sống thực vật vĩnh viễn.

"Anh ấy vốn rất khỏe mạnh. Chúng tôi luôn tập luyện, ăn uống lành mạnh", Stacie, 36 tuổi, vợ Logan và là một chuyên gia vật lý trị liệu, nhớ lại.

Logan Barber, 38 tuổi và vợ Stacie, 36 tuổi. Ảnh: People

Thời điểm đó, Stacie vừa điều hành doanh nghiệp, vừa chăm con nhỏ 10 tháng tuổi. Bất chấp chẩn đoán bi quan, cô gác lại công việc, nhờ người hỗ trợ chăm con để toàn tâm cứu chồng.

Logan nằm viện gần hai tháng, trong đó có bốn tuần ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Stacie nhận thấy đội ngũ trị liệu của bệnh viện không hỗ trợ vận động thụ động cho chồng. Hiểu rằng điều này có thể khiến cơ teo nhanh, tăng nguy cơ huyết khối và cản trở phục hồi thần kinh, cô quyết định tự can thiệp sớm.

Ngay từ ngày thứ ba, Stacie mang dụng cụ tới bệnh viện. Cô kết hợp xoa bóp mô mềm, kích thích rung, giãn cơ, trị liệu bằng âm nhạc, thậm chí dùng đồ chơi của con để kích thích thị giác cho chồng.

"Từ chỗ không phản ứng, anh dần đáp lại các tín hiệu, cử động tốt hơn những gì bác sĩ dự đoán", cô kể.

Khi Logan tỉnh dần, Stacie nâng cấp chương trình tập với dây kháng lực. Về nhà, thách thức tiếp tục khi gia đình phải tháo cửa, lắp thiết bị hỗ trợ xe lăn. "Logan nhanh chóng nhận ra phục hồi là một công việc toàn thời gian. Càng làm nhiều, càng tiến bộ", Stacie nói.

Trong 6 tháng đầu, Logan duy trì lịch tập trị liệu ngôn ngữ, vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp ba buổi/tuần và trị liệu thị giác 1-2 buổi/tuần. Vấn đề lớn nhất ban đầu là hạn chế chức năng ở cánh tay, khiến anh không thể bế con hay tự cho con ăn.

Nhờ hiểu sâu về phục hồi thần kinh, Stacie đã bổ sung những mảng điều trị mà phác đồ truyền thống còn thiếu. "Nếu tôi không có chuyên môn, có lẽ tôi đã tin vào giới hạn bác sĩ đặt ra", cô chia sẻ.

Stacie đồng hành cùng chồng tập luyện. Ảnh: People

Một năm sau cơn đột quỵ, Logan đã bỏ được xe lăn, có thể squat 90 kg, deadlift hơn 110 kg và gần như tự lập hoàn toàn. Anh trở lại làm việc chỉ 5 tháng sau biến cố và đã có thể lái xe, dù bác sĩ từng cảnh báo nguy cơ tổn thương thị lực vĩnh viễn.

Hiện tại, dù chức năng bàn tay vẫn đang phục hồi, điều quan trọng nhất là Logan đã có thể bế và chơi đùa cùng con gái 2 tuổi, tận hưởng trọn vẹn vai trò làm cha.

Nhìn lại hành trình đã qua, Stacie nhận ra giá trị của việc kiên định bảo vệ người thân. "Những gì tôi làm cho chồng mình đáng lẽ phải là tiêu chuẩn chăm sóc. Chúng ta cần phải đứng lên, đấu tranh và yêu cầu được chăm sóc tốt hơn", cô nói.

Bảo Nhiên (Theo People)