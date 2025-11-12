Kỳ tích ném ba điểm xuất hiện ở bóng rổ Việt Nam

Hà NộiVõ Duy Phát (Đại học Tôn Đức Thắng) trở thành người đầu tiên trong lịch sử bóng rổ Việt Nam ném thành công 7 quả ba điểm trong một hiệp, ở cuối trận đấu với Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Màn so tài giữa Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) thuộc lượt cuối bảng B vòng chung kết Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (NUC), tối 10/11. Đội thắng giành vé vào bán kết trong khi đội thua bị loại.

VĐV lập kỷ lục ném ba điểm tại giải sinh viên Việt Nam

Trong phần lớn thời gian, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía UEB. Đại diện miền Bắc tạo ra cách biệt an toàn và dẫn trước 19 điểm khi hiệp bốn chỉ còn khoảng sáu phút. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô không thể bảo toàn lợi thế trước những pha ném xa liên tiếp của Võ Duy Phát bên phía đối phương.

Tay ném của TDTU ghi liền 21 điểm, nhờ 7 quả ba điểm, đồng thời có thêm một kiến tạo để giúp đại diện khu vực miền Nam vượt lên dẫn trước 62-60. Trong toàn bộ thời gian trước đó của trận đấu, Phát "sữa" chỉ có hai lần ném xa chính xác.

"Thật khó tin rằng ở giải đấu cấp độ sinh viên, em và toàn thể đội lại đối mặt với một cầu thủ có thể ném thành công tới 7 quả ba điểm trong một hiệp đấu", Lê Hoàng Quân, thành viên của đội UEB và cũng đồng thời là một vận động viên VBA, nói sau trận. "Điều này khiến bọn em thực sự tê dại".

Duy Phát (số 24, xanh) ném ba điểm trong trận TDTU gặp UEB, tại nhà thi đấu Bách Khoa, Hà Nội hôm 10/11. Ảnh: NUC

Tuy nhiên, đội bóng của TPHCM không thể giành quyền vào bán kết. Trong 38 giây cuối trận, UEB có một tình huống ném xa chính xác để lấy lại thế dẫn điểm. Chung cuộc, đại diện miền Bắc thắng 66-64, qua đó đứng nhì bảng B.

Dù TDTU để thua, Võ Duy Phát vẫn được trang chủ vinh danh là cầu thủ hay nhất trận. Tổng cộng, Phát "sữa" đóng góp 29 điểm, lập kỷ lục với chín lần ném xa thành công trong một trận đấu của NUC.

"Trước khi vào hiệp bốn, huấn luyện viên bảo chúng em là bây giờ chỉ cần ném thôi", Duy Phát nói. "Trong đầu em chỉ nghĩ rằng, có khoảng trống là mình phải ném. Em cảm thấy hãnh diện với thành tích cá nhân, nhưng cũng rất tiếc vì không thể đưa đội vào vòng trong".

Duy Phát là trường hợp hiếm hoi nhận giải MVP (cầu thủ hay nhất trận) dù đội nhà thua trận. Ảnh: NUC

Lịch sử bóng rổ Việt Nam chưa từng ghi nhận cầu thủ nào có nhiều quả ba điểm trong một hiệp như vậy, dù ở cấp độ sinh viên hay chuyên nghiệp. Trên cấp độ toàn cầu, kỷ lục thuộc về Klay Thompson ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Cách đây 10 năm, khi đang khoác áo Golden State Warriors, hậu vệ Mỹ ném 9 quả ba điểm ở hiệp ba trận đấu với Sacramento Kings. Tuy nhiên, một hiệp đấu tại NBA kéo dài 12 phút, nhiều hơn hai phút so với hiệp đấu tại NUC.

Xét về tốc độ ra tay, Võ Duy Phát thậm chí còn có phần nhỉnh hơn so với Klay Thompson. Siêu sao bóng rổ Mỹ cần 5 phút 16 giây để hoàn tất 7 quả ba điểm, chậm hơn 6 giây so với thành viên của TDTU.

Dù dừng chân tại vòng bảng, Võ Duy Phát cùng đồng đội vẫn còn lý do để ở lại Hà Nội. Đội nữ của trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa lập kỷ lục ba lần lọt vào chung kết toàn quốc của NUC. Ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào sáng 14/11, đại diện TPHCM sẽ đối đầu Đại học Đà Nẵng.

Vy Anh